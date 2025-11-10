Cada vez son más las personas que ganaron una fuerte suma de dinero jugando en el Mega Millions. Si ese es tu sueño, podrías participar en la lotería. Ojo que este martes 11 de noviembre hay un nuevo sorteo con un gran premio estimado. ¿Deseas conocer cuál es la cantidad que está en juego? Pues entonces lee esta nota hasta el final. Aquí encontrarás el dato que quieres.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

Pese a que solo tiene dos sorteos por semana (el del martes y el del viernes), el Mega Millions despierta muchas emociones en las personas. ¿Te estás preguntando a qué hora empiezan? Pues aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Y para participar uno debe comprar un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares.

Mentir es algo que no me gusta hacer. Por eso no te diré que tienes muchas probabilidades para ganar. Con el fin de que recibas la información correcta, te indico que cada participante, según USA Today, tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Sí, es muy difícil ganar, pero no imposible. Recuerda que en junio de este año una persona de Virginia se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó $348 millones.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Para cumplir con lo prometido, en este punto de la nota te comento que, de acuerdo a la página web del Mega Millions, el gran premio estimado para el sorteo de este martes 11 de noviembre es de $900 millones, con la opción en efectivo de $415.3 millones. ¿Quién no quisiera todo ese dinero?

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Los números ganadores del último sorteo del Mega Millions

Para que no te quedes con las ganas de saber cuáles fueron los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del viernes 7 de noviembre), te cuento que fueron el 16, el 21, el 23, el 48, el 70 y la Mega Ball fue 5. Habiéndote comentado ello, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 11 de noviembre? La decisión es toda tuya.

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

