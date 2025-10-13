Al ser una de las loterías más importantes de Estados Unidos, el Mega Millions siempre genera impacto. Dicho ello, hoy te hablaré sobre Jason Williams, un residente del Bronx (New York) que ganó $1 millón en el juego y sorprendió por el monto total que acabó recibiendo después de las retenciones de impuestos requeridas.

Si te estás preguntando en qué sorteo cantó victoria, pues te digo que, de acuerdo a información brindada por la Lotería de New York, lo hizo en el que se realizó el 11 de junio de 2024, cuando los números ganadores fueron 01, 05, 07, 22, 24 y el Mega Ball 08. Aquel día acertó los cinco primeros números.

El local donde compró su boleto

Jason Williams participó en el sorteo tras haber comprado su boleto en la tienda de dulces Three Star Candy Store ubicada en 1673 Metropolitan Ave. en el Bronx. Cuando se enteró que había ganado $1 millón se emocionó; sin embargo, no creas que ese dinero en total se llevó a casa.

Según la citada fuente, el hombre decidió recibir sus ganancias en un pago único de $606,313, después de las retenciones de impuestos requeridas. Sí, no es broma. La cantidad de dinero que acabó llevándose a casa es tema de conversación en las redes sociales.

El próximo sorteo del Mega Millions

Habiéndote informado lo anterior, te cuento que este martes 14 de octubre hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esa fecha hay un gran premio estimado de $600 millones, con la opción en efectivo de $277.2 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

