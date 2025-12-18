El premio mayor del Powerball volvió a aumentar y ya alcanza los 1.500 millones de dólares, luego de que ningún jugador acertara todos los números ganadores en el sorteo del miércoles por la noche. En esa ocasión, el pozo acumulado era de 1.250 millones de dólares.

El próximo sorteo de Powerball está programado para el sábado 20 de diciembre, a las 10:59 p.m. (hora del Este). Como es habitual, el evento se transmitirá en vivo para todo el país.

En el sorteo del miércoles, los números ganadores fueron 25, 33, 53, 62 y 66, junto con la Powerball roja 17. El multiplicador Power Play aplicado fue de 4X.

Los números ganadores del último sorteo fueron 25, 33, 53, 62, 66 y la Powerball roja 17. (Foto: Saul LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Los boletos de Powerball tienen un costo de 2 dólares y se venden en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, siempre a las 10:59 p.m. ET. Pueden seguirse en directo a través del sitio web oficial del juego.

El próximo sorteo se realizará el sábado a las 10:59 p.m. (hora del Este). (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Cómo y dónde comprar boletos de Powerball en EE. UU.

Los boletos de Powerball se compran físicamente en puntos de venta autorizados ubicados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico. Estos puntos de venta incluyen gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia (como 7-Eleven) y licorerías.

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. Simplemente solicitas un boleto “Quick Pick” para números generados aleatoriamente o utilizas una papeleta para seleccionar tus propios números.

Los boletos cuestan 2 dólares y se venden en la mayoría de los estados de Estados Unidos. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

En cuanto a la compra en línea, la mayoría de los estados no venden boletos de Powerball directamente a través de internet; sin embargo, algunos estados específicos permiten la compra a través de sus sitios web oficiales de lotería (generalmente mediante una cuenta registrada y financiada).

Si vives fuera de los estados participantes, existen servicios de mensajería de lotería que compran el boleto físico por ti, aunque estos servicios conllevan riesgos y no están regulados oficialmente por Powerball.

Se recomienda siempre comprar el boleto de forma presencial o a través de la plataforma oficial del estado donde te encuentres.

