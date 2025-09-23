Un golpe de suerte pocas veces visto sorprendió a Massachusetts este mes: Sevan Garabettian, residente de Enfield, Connecticut, ganó dos premios de la lotería estatal en apenas una semana, ambos comprados en la misma tienda.

Garabettian, que ya se había embolsado $10,000 la semana anterior con un boleto comprado en Quick Pic, una tienda ubicada en 1 River Rd., Agawam, volvió al mismo lugar para probar suerte de nuevo.

Esta vez eligió un boleto rascable “Ghostbusters”, recién lanzado a inicios de septiembre, y terminó llevándose el premio mayor de $1 millón, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo con este juego.

El boleto ganador fue un rascable “Ghostbusters”, convirtiéndolo en el primer jugador en obtener ese premio. | Crédito: Massachusetts State Lottery

El afortunado ganador optó por el pago en efectivo único, recibiendo $650,000. Según comunicó a la Lotería Estatal de Massachusetts, planea comprar una nueva casa e invertir parte del dinero para asegurar su futuro.

La tienda Quick Pic, por haber vendido el boleto ganador del millón, también será recompensada con un bono de $10,000, un reconocimiento habitual en este tipo de premios.

La tienda Quick Pic de Agawam recibirá un bono de $10,000 por vender el boleto millonario. | Crédito: LoopNet

La extraordinaria racha de Garabettian no solo sorprendió a la comunidad local, sino que también reafirma la fama de Agawam como un punto de suerte para los fanáticos de la lotería.

