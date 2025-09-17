Carrie Edwards, una mujer de Virginia, revisó su boleto de la lotería Powerball del pasado 8 de septiembre y encontró una sorpresa que cambiaría su vida: había ganado $50,000. Su suerte fue aún más grande gracias a que pagó un dólar extra por la opción Power Play, lo que triplicó su premio. En total se llevó $150,000.

La mayoría de los ganadores de la lotería suelen darse lujos, pagar deudas o invertir en su futuro. Pero Edwards decidió ir en una dirección completamente distinta: entregó todo su premio a causas benéficas.

Su reacción tras recibir el premio de Powerball no fue la que muchos esperaban de una ganadora de lotería. | Crédito: Virginia Lottery

Según WIS10, la ganadora dividió su dinero en tres partes iguales. El primer donativo, de $50,000, fue para la Association for Frontotemporal Degeneration, una organización que financia investigación y brinda apoyo a familias afectadas por esta forma de demencia de inicio temprano.

Este gesto fue en honor a su difunto esposo, Steve, quien perdió la vida a causa de la enfermedad. “Durante el Mes de Concientización Mundial sobre la FTD, quise que este regalo iluminara a las familias que luchan contra este mal y a los investigadores que buscan una cura. Dios me bendice para bendecir a otros”, expresó.

El segundo aporte, también de $50,000, lo destinó a Shalom Farms, una organización agrícola sin fines de lucro en Richmond que trabaja por un sistema alimentario más equitativo. El tercero benefició a la Navy-Marine Corps Relief Society, dedicada a brindar asistencia financiera, educativa y de emergencia a miembros activos, veteranos y sus familias.

Lo que hizo con el premio de Powerball generó admiración y comentarios en toda Virginia. | Crédito: Virginia Lottery

“Estas tres organizaciones representan sanación, servicio y comunidad”, explicó Edwards. “Shalom Farms sana a través de los alimentos y la tierra, AFTD ofrece esperanza mediante la investigación, y la Navy-Marine Corps Relief Society mantiene viva la tradición de apoyar a las familias militares en tiempos difíciles”.

Con este gesto, Edwards espera inspirar a otros a usar las bendiciones inesperadas para marcar una diferencia. “Me siento bendecida de que esta inesperada ganancia pueda tener un propósito mayor”, concluyó.

