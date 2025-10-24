El ganador no imaginó que habría ganado esa cierta cantidad de dinero al participar en esta lotería estatal. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)
Marcelo López Chavez
Uno nunca sabe en qué momento la suerte puede aparecer y nos pueda cambiar la vida totalmente. Por suponer, Boby Geevarughese, un ciudadano que reside en Cary, jamás se arrepentirá de haber participado en un juego de la , pues obtuvo un cuantioso premio que le resolverás sus problemas económicos y cumplir sueños que tenía en mente.

Según información compartida por , este ciudadano se animó a comprar un boleto online de ‘Lucky for Life’ valorizado en $2. Habitualmente, estos montos pequeños no suelen ofrecer grandes premios, pero decidió intentarlo.

Su optimismo fue suficiente para que acierte en los números de las cinco bolas blancas y así obtener el monto ganador. Lo curioso de esta historia es que las probabilidades para que Boby obtenga el premio era de 1 en 1.8 millones.

Al asimilar que ganó $390 mil, no pudo ocultar su emoción por la suerte que ha tenido al participar en esta lotería.

Las posibilidades de que este hombre consiga dicho premio eran de 1 en 1.8 millones. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)
Ya sabe cómo gastará el dinero

Ese mismo día, Boby se acercó a la sede principal de la lotería con el propósito de reclamar su premio. En ese momento, debías escoger entre las siguientes dos opciones: recibir $25 mil al año de por vida o un pago único de $390 mil.

En la mayoría de casos, los ganadores se orientan por recibir todo el monto completo, pues desean tenerlo en su poder y no esperar cada cierto tiempo para recibir el pago, pero fue distinto en esta ocasión, ya que el ganador se decidió por la anualidad.

Boby optó por recibir un pago de $25 mil por cada año de por vida. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)
Por lo tanto, aplicándose las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, Boby se llevó un monto que supera los $17 mil en su primer pago. Cuando se le consultó en qué invertiría el dinero, no se demoró en responder: “Voy a considerar comprar una casa pequeña”, dijo.

