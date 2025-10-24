Uno nunca sabe en qué momento la suerte puede aparecer y nos pueda cambiar la vida totalmente. Por suponer, Boby Geevarughese, un ciudadano que reside en Cary, jamás se arrepentirá de haber participado en un juego de la Lotería de Carolina del Norte , pues obtuvo un cuantioso premio que le resolverás sus problemas económicos y cumplir sueños que tenía en mente.

Según información compartida por NC Education Lottery , este ciudadano se animó a comprar un boleto online de ‘Lucky for Life’ valorizado en $2. Habitualmente, estos montos pequeños no suelen ofrecer grandes premios, pero decidió intentarlo.

Su optimismo fue suficiente para que acierte en los números de las cinco bolas blancas y así obtener el monto ganador. Lo curioso de esta historia es que las probabilidades para que Boby obtenga el premio era de 1 en 1.8 millones.

Al asimilar que ganó $390 mil, no pudo ocultar su emoción por la suerte que ha tenido al participar en esta lotería.

Las posibilidades de que este hombre consiga dicho premio eran de 1 en 1.8 millones. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Ya sabe cómo gastará el dinero

Ese mismo día, Boby se acercó a la sede principal de la lotería con el propósito de reclamar su premio. En ese momento, debías escoger entre las siguientes dos opciones: recibir $25 mil al año de por vida o un pago único de $390 mil.

En la mayoría de casos, los ganadores se orientan por recibir todo el monto completo, pues desean tenerlo en su poder y no esperar cada cierto tiempo para recibir el pago, pero fue distinto en esta ocasión, ya que el ganador se decidió por la anualidad.

Boby optó por recibir un pago de $25 mil por cada año de por vida. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

Por lo tanto, aplicándose las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, Boby se llevó un monto que supera los $17 mil en su primer pago. Cuando se le consultó en qué invertiría el dinero, no se demoró en responder: “Voy a considerar comprar una casa pequeña”, dijo.