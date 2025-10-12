La suerte puede llegar en el momento que menos imaginas. Esto lo tiene bien en claro Stacy Radford, una residente del condado de Green, al conseguir un exorbitante premio de $390 mil al participar en un juego de la Lotería Educativa de Carolina del Norte . Si consideras que esto es sorprendente, debes conocer en qué gastará este dinero.

La mujer jamás imaginó que al comprar un boleto ‘Lucky for Life’, valorizado en $2, obtendría esta cuantiosa cantidad de dinero. A pesar de que las posibilidades de ganar algún valioso premio son de 1 en 1.8 millones, decidió confiar en su instinto y en la suerte.

Fue así que eligió los respectivos números para las cincos bolas blancas. Según sus propias palabras, optó por los números de cumpleaños de su familia. Su sorpresa fue grande al descubrir que acertó en cada uno; le costaba creer que era verdad.

“Estaba medio dormida cuando revisé. No dejaba de pensar: ‘Aquí no puede haber algo raro’”, fueron las palabras de Stacy.

Stacy no pensó que ganaría esta cantidad de dinero con una inversión mínima. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

¿En qué usará su premio?

Cuando calmó su emoción, Stacy no dudó ni un momento en acudir a la sede de la lotería en mención para reclamar su premio. Le propusieron dos alternativas de pago: recibir $25 mil al año de por vida o un pago único de $390 mil.

Para ella, no fue una decisión difícil, ya que prefirió recibir todo el premio en un solo pago. Sin embargo, debido a las retenciones de impuestos estatales y federales, la ganadora se llevó a casa un monto que supera los $279 mil.

Stacy planea invertir su premio comprando una casa. Siempre fue su sueño. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Con esta cantidad de dinero en sus cuentas, Stacy Radford ya lo tiene definido cómo lo gastará o invertirá: comprará una casa para no olvidarse de los gastos de alquiler.