Matthew, un residente de Crystal Lake, nunca imaginó que la suerte estaría a su favor, brindándole la posibilidad de cumplir uno de sus mayores sueños: tener vacaciones familiares en uno de los lugares que tanto anhelaba. Para ello, debe estar totalmente agradecido de haberse decidido a participar en un juego de la Lotería de Illinois , pues le otorgó la posibilidad de ganar más de $500 mil.

Este hombre estadounidense es padre de cinco hijos y recuerda el origen de cómo obtuvo la suma millonaria. Según sus declaraciones a la lotería en cuestión, optó por comprar un boleto del juego ‘Quick Pick’. Eligió los números completamente al azar sin saber que acertaría con cada uno de ellos.

“Estaba en casa, mirando los resultados del sorteo en la aplicación. Me llevó unos minutos darme cuenta de que realmente había ganado”, contó Matthew.

Matthe, residente de Crystal Lake, fue el afortunado en conseguir un premio de $500 mil. (Crédito: Illinois Lottery/Facebook)

Al enterarse del cuantioso premio que había ganado, decidió llamar de inmediato a su esposa para contarle esta gran noticia. Como era de esperarse, su pareja se mostró incrédula, pues consideraba una broma de mal gusto, hasta que se dio cuenta de que él no estaba mintiendo.

“Hubo una larga pausa y luego jadeó tan fuerte que pensé que se le caería el teléfono. Sus primeras palabras fueron: ‘¿Hablas en serio?’”, narró.

Al enterarse del premio que ganó, Matthew no dudó en llamar a su esposa para avisarle de esta gran noticia. (Crédito: Imagen generada por IA/Gemini)

Vivirán sus vacaciones soñadas

Existe una cierta probabilidad de que, si fueras el ganador de un cuantioso premio, inviertas dicho dinero o aproveches en gastarla en situaciones que deseaste vivir en algún momento. Bueno, Matthew lo tiene bien claro: disfrutar de unas vacaciones familiares y asegurar el futuro de sus hijos.

“Ante todo, esto es para nuestros hijos para darles todas las oportunidades de prosperar. Siempre hemos soñado con unas cálidas vacaciones familiares junto al mar y ahora ese sueño finalmente puede hacerse realidad”, finalizó.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!