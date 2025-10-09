En caso seas una persona que participa activamente en alguna lotería , deseas profundamente conseguir un cuantioso premio con el propósito de mejorar tu estilo de vida. Sin lugar a duda, estallarías de felicidad y no dudarías en contarles a tus seres cercanos para celebrar dicho momento. Sin embargo, el caso que te contaré a continuación es totalmente sorprendente, pues una ganadora tuvo una curiosa reacción cuando ganó US$100 mil.

Este es el caso de Deborah Gates, una ciudadana residente en Franklin. La mujer en mención quiso probar suerte en la Lotería Educativa de Carolina del Norte , comprando un boleto de Powerball valorizado en US$3.

Fue así que seleccionó los números para las cuatro bolas blancas y la única bola roja. En un principio, debió ganar US$50 mil, pero al adquirir un ticket de Power Play, el posible premio se duplicó. Sin imaginar, acertó en todos los dígitos.

La afortunada demostró una fuerte emoción al notar que fue la ganadora de dicho premio de Powerball. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Una reacción poco esperada

Al saber que tendría en sus manos el monto de US$100 mil, lo ideal sería que se exalte de felicidad, pues es un hecho que no ocurre con frecuencia. No obstante, tuvo reacciones nerviosas que cualquier persona se hubiera preocupado.

“Salí al porche y lloré. Entonces, empecé a ponerme histérica. Miré y miré, pero mi cerebro intentaba negar lo que estaba viendo”, fueron las palabras de Deborah a la lotería en mención.

Deborah acertó con los números de las cuatro bolas blancas y la única bola roja de este juego. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La afortunada considera que este monto llega “en un momento perfecto”, pues tenía planeado conseguir una viviendo propia. Ahora, con este premio, se acerca la posibilidad de que su sueño se haga realidad.

Deborah se acercó a la sede principal de la Lotería Educativa de Carolina del Norte a reclamar su premio. Descontando los impuestos federales y estatales, se quedó con más de US$71 mil. “No podría estar más agradecida. Es un regalo increíble”, finalizó.