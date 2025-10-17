El día llegó. Hoy, viernes 17 de octubre, hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Si tú, al igual que muchas personas de Estados Unidos, estás emocionado(a) por eso, ¡genial! Entonces la información que te brindaré aquí es de tu interés. En este artículo te daré a conocer cuál es el gran premio estimado de la lotería para esta fecha. Toma nota.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

El Mega Millions es sumamente popular en Estados Unidos y lo curioso es que solo tiene dos sorteos por semana (el del martes y el del viernes). Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este, y para participar, tienes que comprar al menos un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares (con multiplicador incluido).

No voy a decir que es fácil ganar en la lotería porque no lo es. Según USA Today, cada participante tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Pero no pierdas la fe. Recuerda que en junio de este año una persona de Virginia se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó $348 millones.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Como ya llegaste a este punto de la nota, es momento de decirte que el gran premio estimado para el sorteo de este viernes 17 de octubre es de $625 millones, con la opción en efectivo de $288.8 millones. Sí, hay mucho dinero en juego.

Por otro lado, es necesario decirte que los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del martes 14 de octubre) fueron 12, 22, 49, 57 y 58 y la Mega Ball fue 19. Ahora que ya sabes todo esto, ¿te animas a participar en el sorteo de este viernes 17 de octubre?

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

