Corey Hamilton, de Clinton, Carolina del Norte, vivió un momento que muchos solo sueñan: ganar un jackpot de $130,000 en la lotería apenas unas horas antes de su 40 cumpleaños.

“No tengo palabras. No sé ni cómo describir la sensación”, confesó Hamilton, según NC Education Lottery. “Siempre sentí que si estaba destinado a pasar, pasaría”.

El ticket ganador, un Quick Pick de $1 Cash 5, fue comprado en Han-Dee Hugo’s, ubicado en Southeast Boulevard en Clinton.

Corey Hamilton compró su ticket en Han-Dee Hugo’s en Clinton y revisó los números a las 3:30 a.m. | Crédito: AFP

Las probabilidades de acertar los cinco números son de 1 en 962,598, lo que hace que su victoria sea aún más sorprendente.

Hamilton descubrió que había ganado la madrugada del miércoles, mientras revisaba sus números.

“Me desperté a las 3:30 y pensé: ‘Espera un segundo, esto no puede ser verdad’”, recordó entre risas.

La coincidencia no pasó desapercibida para Hamilton: “Todo se ha alineado justo cuando cumplo 40 años el sábado”, dijo entre carcajadas.

El jueves, Hamilton reclamó su premio en la sede de la lotería. Tras los impuestos federales y estatales, se llevó a casa $93,275. Planea usar parte del dinero para comprar una nueva camioneta, pagar cuentas pendientes y ahorrar para su jubilación.

Tras impuestos, Corey Hamilton se llevó $93,275 y planea comprar un camión, pagar cuentas y ahorrar para su retiro. | Crédito: Florida Lottery

Cash 5 es uno de los seis juegos de lotería en Carolina del Norte que permite a los jugadores comprar boletos en puntos de venta físicos o a través de Online Play, disponible en la página web de la lotería y en la app oficial de NC Lottery. El premio del sorteo del jueves es de $110,000.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!