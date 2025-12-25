Las autoridades sanitarias están investigando un brote de E. coli en el condado de King, en el estado de Washington, que ya ha provocado al menos cuatro hospitalizaciones, además de otros contagios registrados. El caso generó preocupación entre los residentes y motivó una investigación en curso por parte de los organismos de salud pública.

El Departamento de Salud Pública de Seattle y el condado de King informó que está “investigando” un brote de E. coli productor de toxina Shiga (STEC) que estaría vinculado al restaurante Tokyo Stop Teriyaki.

Como parte del proceso, las autoridades pidieron a las personas que comieron en el local durante noviembre o diciembre que completen un formulario para ayudar a rastrear posibles contagios.

De acuerdo con reportes de Fox 13 Seattle y The Seattle Times, cinco personas se enfermaron tras comer en el restaurante ubicado en Bellevue y cuatro de ellas debieron ser hospitalizadas.

La mayoría de los casos reportó haber comido en el restaurante Tokyo Stop Teriyaki, aunque no se descarta que la contaminación provenga de un proveedor externo. (Foto: Google Maps)

Aunque “la mayoría de las personas en este brote” dijeron haber comido en Tokyo Stop Teriyaki antes de presentar síntomas, los funcionarios aclararon que también se han detectado otros casos de enfermedad.

“Es posible que existan múltiples fuentes o que el brote se deba a un producto alimenticio contaminado que se sirvió en la parada de Tokio y en otros lugares”, explicó la portavoz del condado, Kate Cole, en un comunicado enviado a PEOPLE, al señalar que la investigación “aún está en curso”.

De momento, el restaurante no ha realizado ninguna declaración.

El condado de King ordenó el cierre temporal de Tokyo Stop Teriyaki el 12 de diciembre, aunque permitió su reapertura tres días después, tras confirmar que se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad alimentaria.

El local fue cerrado de forma preventiva y reabrió días después tras cumplir con las normas sanitarias. (Foto referencial: Freepik)

Durante una inspección realizada el 13 de diciembre, los inspectores detectaron problemas relacionados con la desinfección de utensilios usados con carne cruda y con el lavado de carne y vegetales demasiado cerca unos de otros; sin embargo, las autoridades no descartan que la fuente de la contaminación esté fuera del restaurante.

Según Kate Cole, se registraron enfermedades causadas por una cepa similar de E. coli, incluyendo un caso adicional en el condado de King y otros dos fuera del estado de Washington.

The Seattle Times informó que un investigador le indicó al dueño del restaurante que sospechan que el origen podría estar en un proveedor externo. En la misma línea, la investigadora Lana Johnson señaló que “después de que se hayan encontrado más casos de enfermedad (incluidos casos fuera del estado), creemos que el producto contaminado puede provenir de la fuente/proveedor”.

La investigación sigue en curso mientras se analizan nuevos casos, incluso fuera del estado. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades de salud explicaron que los síntomas de una infección por STEC pueden incluir dolor abdominal, fiebre y diarrea, que “a menudo se vuelve sanguinolenta”.

En un pequeño porcentaje de los casos, entre el 5% y el 10%, puede desarrollarse una complicación grave llamada síndrome urémico hemolítico (HUS).

“Las personas con SUH deben ser hospitalizadas porque sus riñones pueden dejar de funcionar y desarrollar otros problemas graves”, advirtieron los funcionarios, al tiempo que señalaron que, aunque la mayoría se recupera, algunos pacientes pueden sufrir daños permanentes o incluso morir.

E. coli: claves para identificar sus síntomas

Para identificar a una persona con E. coli, el signo más característico es la aparición repentina de cólicos abdominales severos seguidos de una diarrea que rápidamente puede volverse sanguinolenta. A diferencia de otras infecciones, esta bacteria no suele provocar fiebre alta, por lo que el agotamiento extremo y el dolor abdominal intenso son las señales físicas más evidentes.

También es clave observar signos de deshidratación y palidez, ya que la pérdida de líquidos es masiva. En casos graves, la persona puede dejar de orinar o presentar pequeños hematomas sin causa aparente, lo que indica una posible afectación a los riñones. Si estos síntomas aparecen tras consumir carne poco cocida o vegetales mal lavados en los últimos 3 a 8 días, la sospecha es muy alta.

Finalmente, aunque los síntomas físicos orientan el diagnóstico, la identificación definitiva solo es posible mediante un análisis de laboratorio de una muestra de heces. Si la persona presenta sangre en las deposiciones o una debilidad que le impide mantenerse en pie, se debe buscar atención médica de inmediato para evitar complicaciones renales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí