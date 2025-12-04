Un jugador de Nueva Jersey se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor de Mega Millions tras el sorteo del martes por la noche. El jackpot de esta semana alcanzó los $90 millones, con un valor en efectivo estimado en $41.9 millones. El ganador podrá elegir entre el pago total o la opción de pagos anuales durante 30 años.

Este premio llega poco después de que, el mes pasado, un único boleto vendido en Newnan, Georgia, se llevara un acumulado cercano a los $980 millones, uno de los más altos del año.

En esta ocasión, los números ganadores fueron 17, 25, 26, 53 y 60, mientras que la Gold Mega Ball fue 16. El boleto premiado se vendió en Garden State News, ubicado en 4024 Bergenline Ave., Union City, lo que convierte a esta tienda en el punto de la suerte de la semana.

El ganador acertó los cinco números principales y el Mega Ball dorado. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Mega Millions recordó que los boletos están disponibles en 45 estados, además de Washington, D.C., y las Islas Vírgenes estadounidenses. Cada boleto cuesta $5 e incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios secundarios entre 2x y 10x.

Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las de llevarse el jackpot son de 1 en 290.5 millones.

La lotería también señala que la mitad de lo recaudado por la venta de cada boleto se mantiene en el estado donde fue comprado, apoyando programas locales y comisiones de minoristas.

Los sorteos de Mega Millions se realizan todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET.

El boleto premiado fue vendido en una tienda de Union City, Nueva Jersey. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Cómo jugar Mega Millions y en dónde comprar los boletos

Para jugar a Mega Millions, debes elegir un total de seis números. Primero, selecciona cinco números blancos del 1 al 70, y luego un único número, llamado Mega Ball, del 1 al 25. El costo básico de cada jugada es de $2.00. Si prefieres una selección aleatoria, puedes pedir la opción “Quick Pick”. Además, tienes la opción de pagar $1.00 extra por el Megaplier, un multiplicador que aumenta los premios que no son el premio mayor.

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes por la noche. Para ganar el gran premio mayor (jackpot), debes acertar correctamente los seis números seleccionados. Si aciertas combinaciones menores, puedes ganar otros premios secundarios.

Mega Millions explicó cómo funciona el juego, sus probabilidades y dónde se venden los boletos. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Los boletos de Mega Millions solo pueden comprarse legalmente en los Estados Unidos. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Los boletos se adquieren en puntos de venta minoristas autorizados por la lotería de cada estado, que incluyen:

Supermercados y tiendas de comestibles.

Tiendas de conveniencia y gasolineras.

Estaciones de servicio y algunos estancos (licorerías).

En algunos estados, también es posible comprar boletos de Mega Millions de forma online a través de la lotería estatal o de servicios de mensajería de lotería autorizados, pero esto depende de dónde te encuentres y está mucho más regulado que la compra física.

