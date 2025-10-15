David Meares, un residente de Columbus, quiso probar suerte en la Lotería Educativa de Carolina del Norte , pero sabía que las posibilidades de conseguir un exorbitante premio eran bajas. A pesar de ello, se animó a comprar un boleto valorizado en $2, sin imaginar que esa decisión le cambiaría la vida totalmente.

Según un comunicado publicado por la lotería en mención , este participante, de 60 años, adquirió un ticket del juego ‘Lucky for Life’ y, sorpresivamente, obtuvo un premio aproximado de $400 mil. Esto fue suficiente para que este hombre no pueda controlar su emoción.

“Estuve despierto toda la noche. Tenía la adrenalina a raudales. Estoy muy contento”, declaró David.

Este es David Meares, el afortunado de haber ganado $390 mil en la Lotería Educativa de Carolina del Norte. (Crédito: @nclottery / Instagram)

Cuando retomó la conciencia, el adulto mayor quiso compartir este gran acontecimiento a sus hijas en horas de la noche, sin tener en cuenta que podría causarles cierta preocupación, pues no es recurrente realizar llamadas en ese horario.

“Llamé a mis hijas y las desperté para avisarles. Estoy bastante seguro de que las asustamos porque las llamamos a las 12:30″, explicó.

Si consideras que se trata de suerte, realmente estás en lo cierto. Esta lotería puntualiza que las probabilidades de ganar aproximadamente $400 mil en esta lotería es de 1 en 1.8 millones. Afortunadamente, David fue el ganador.

Según esta lotería, la posibilidad de ganar dicho premio es de 1 de 1.8 millones. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

“La familia es lo más importante”

Cuando David Meares se acercó a la sede esta lotería, debió tomar una decisión: recibir $25 mil al año de por vida o un pago único de $390 mil. Este hombre de la tercera edad se orientó por la segunda opción por una simple razón: su familia.

Finalmente, recibió más de $279 mil debido a los impuestos estatales y federales. Con este dinero, planea comprar distintos automóviles con el propósito de que viaje junto a sus familiares. “Para mí, la familia es lo más importante. Todos para uno y uno para todos”, finalizó.

