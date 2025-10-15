David Meares, un residente de Columbus, quiso probar suerte en la Lotería Educativa de Carolina del Norte, pero sabía que las posibilidades de conseguir un exorbitante premio eran bajas. A pesar de ello, se animó a comprar un boleto valorizado en $2, sin imaginar que esa decisión le cambiaría la vida totalmente.
Según un comunicado publicado por la lotería en mención, este participante, de 60 años, adquirió un ticket del juego ‘Lucky for Life’ y, sorpresivamente, obtuvo un premio aproximado de $400 mil. Esto fue suficiente para que este hombre no pueda controlar su emoción.
“Estuve despierto toda la noche. Tenía la adrenalina a raudales. Estoy muy contento”, declaró David.
Cuando retomó la conciencia, el adulto mayor quiso compartir este gran acontecimiento a sus hijas en horas de la noche, sin tener en cuenta que podría causarles cierta preocupación, pues no es recurrente realizar llamadas en ese horario.
“Llamé a mis hijas y las desperté para avisarles. Estoy bastante seguro de que las asustamos porque las llamamos a las 12:30″, explicó.
Si consideras que se trata de suerte, realmente estás en lo cierto. Esta lotería puntualiza que las probabilidades de ganar aproximadamente $400 mil en esta lotería es de 1 en 1.8 millones. Afortunadamente, David fue el ganador.
“La familia es lo más importante”
Cuando David Meares se acercó a la sede esta lotería, debió tomar una decisión: recibir $25 mil al año de por vida o un pago único de $390 mil. Este hombre de la tercera edad se orientó por la segunda opción por una simple razón: su familia.
Finalmente, recibió más de $279 mil debido a los impuestos estatales y federales. Con este dinero, planea comprar distintos automóviles con el propósito de que viaje junto a sus familiares. “Para mí, la familia es lo más importante. Todos para uno y uno para todos”, finalizó.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!