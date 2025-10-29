Gary McNeely no tuvo temor alguno para comprar un ticket de $30 con el propósito de participar en un juego conocido de la Lotería Educativa de Carolina del Norte . Por un momento, imaginó que sería un gasto en vano, pues se trata de una inversión poco usual, ya que la mayoría se orienta por montos menores. Sin embargo, fue una decisión acertada.

Según información de NC Education Lottery, este afortunado compró su boleto ganador en el sorteo ‘Millonaire Bucks’ en M&M Mart, situado en la ciudad de Marion. En cuestión de minutos, la felicidad inundó su ser, pues había ganado un premio valorizado en $100 mil.

“Estaba tan emocionado como un banjo. Me hizo muchísima ilusión. Nunca antes había ganado nada parecido”, fueron las palabras de Gary.

Gary compró un boleto valorizado en $30, sin imaginar que sería una buena inversión. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Después de asimilar la emoción, este hombre se dirigió a la sede principal de esta lotería para cobrar su premio. Después de las retenciones de impuestos estatales y federales que se llevan a cabo en Estados Unidos, se llevó a casa un monto que supera los $71 mil.

Esto sería un nuevo comienzo para este ganador, pues se trata de una elevada cantidad de dinero que tiene en sus manos. Antes de conseguir este premio, Gary McNeely vendía coches desde hace más de 20 años; ahora, su estilo de vida puede cambiar.

Con las retenciones de impuestos, el participante obtuvo una ganancia que supera los $70 mil. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

Cuando le consultaron en qué invertirá el dinero que ganó en la Lotería de Carolina del Norte, el Gary aseguró que lo usará para realizar algunos arreglos en su casa y el restante lo mantendrá en una cuenta de ahorros.