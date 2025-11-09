En ciertas ocasiones, el instinto nos brinda ese aviso de que nos podría ocurrir sucesos positivos o negativos. Lo recomendable es hacer caso a esas “advertencias”. Esto hizo Phillip Faust, un residente de Farmville, quien prestó atención a su sexto sentido de participar en la Lotería Educativa de Carolina del Norte y ahora disfruta de un exorbitante premio.

Según información de NC Education Lottery, este participante tuvo un buen presentimiento en comprar un boleto para el juego ‘MAX-A-MILLION’. Si bien gastó $30, será una inversión de la cual no se arrepentirá.

Cuando comenzó a visualizar los resultados, Phillip, de 58 años, se llevó una gran sorpresa, ya que había ganado el monto de $1 millón. No lo podía creer, pues se trata de un monto que son bajas probabilidades de obtener al participar en una lotería.

Phillip contó que tuvo el "buen presentimiento" de participar en esta lotería estatal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

“Estaba eufórico, era difícil de creer. Este es el momento perfecto en mi vida”, fueron las declaraciones del afortunado a los representantes de esta lotería estatal.

Tras asimilar su alegría, no perdió tiempo y se dirigió a la sede principal de la Lotería de Carolina del Norte con el propósito de reclamar su cuantioso premio. En ese momento, tenía que decidir por dos opciones: un pago anual de $50 mil durante 20 años o un pago único de $600 mil.

Phillip aún sigue sorprendido por la cantidad de dinero que ganó en esta ocasión. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

Phillip no le tomó mucho tiempo en analizarlo, ya que optó por la segunda opción. Fue así que, descontando las retenciones fiscales estatales y federales, se llevó a a casa el monto total de $430,508.

Cuando se le consultó en qué planea invertir o gastar esta cantidad de dinero, el afortunado respondió que tratará de pagar sus facturas y, con el monto sobrante, lo ahorrará para que disfrute de una buena jubilación.