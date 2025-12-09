En estas fechas, millones de personas comienzan la tradicional búsqueda de un número que les permita tentar a la fortuna. Los billetes de lotería se venden con rapidez y siempre aparece la eterna discusión sobre si todo es cuestión de azar o si es posible adelantarse a un resultado. En medio del furor por las herramientas digitales que prometen mejorar las probabilidades, ninguna fórmula obtuvo la notoriedad de Joan Ginther, una mujer cuyo caso se convirtió en algo único.

Ginther, formada como matemática y con un doctorado en estadística en Stanford, acumuló a lo largo de su vida 28 premios de lotería que sumaron alrededor de $20,4 millones. Su historia llamó la atención de quienes estudian el comportamiento del azar y de los jugadores que buscan un modelo a seguir.

Desde su primera victoria, obtenida en 1993 con $5,4 millones, su nombre se volvió cada vez más conocido, especialmente después de las victorias de 2006, 2008 y la más comentada de todas, los $10 millones de 2010. A pesar de ello, mantuvo siempre una vida reservada y evitó aparecer en los medios.

Uno de los puntos más debatidos tiene que ver con la posibilidad de que Ginther hubiera desarrollado un método propio. Diversos reportes señalan que habría analizado en detalle cómo se imprimen los boletos y qué criterios siguen las loterías estatales para distribuir los premios.

Algunos creen que Joan Ginther usó análisis estadísticos avanzados, mientras que otras investigaciones sugieren que su éxito se basó en comprar cientos de miles de boletos. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Por otra parte, se consideró el hecho de que Ginther realizaba un seguimiento cuidadoso para identificar qué juegos ofrecían mayores oportunidades en periodos determinados, un enfoque que podría darle una ventaja estadística sobre el resto.

Sin embargo, investigaciones posteriores apuntan a una explicación menos elaborada. Business Insider y The Philadelphia Inquirer indicaron que Ginther habría invertido cerca de $3 millones en boletos a lo largo de los años, comprando aproximadamente 800,000 participaciones.

La mayoría de esas compras se realizaron en una misma tienda en Bishop, Texas, pese a que ella vivía en Las Vegas.

La localidad donde adquiría la mayoría de sus boletos también se volvió motivo de conversación. Las sucesivas victorias generaron un impacto enorme en la tienda donde solía comprar.

Las autoridades descartaron fraude, aunque varios especialistas en juegos de azar mostraron dudas debido a la improbabilidad del caso. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

“Es increíble para el dueño de la tienda”, señaló Bobby Heith, director de la Lotería de Texas. “La mayoría de nuestras 16,000 tiendas minoristas nunca han vendido un boleto ganador”.

Las autoridades estatales rechazaron oficialmente cualquier sospecha de fraude y defendieron la legitimidad de sus premios con una frase que quedó grabada: “Joan nació bajo una estrella de la suerte”.

A medida que su historia se hacía pública, matemáticos consultados por Associated Press evaluaron la magnitud de su hazaña.

La cifra que obtuvieron fue tan extrema que parecía más cercana a la ciencia ficción: una probabilidad de una en 18 septillones. Según algunas proyecciones, tendría que pasar más de un cuatrillón de años para que algo parecido volviera a ocurrir.

Ginther murió en 2024 sin revelar si siguió un método, dejando un misterio que probablemente nunca tendrá respuesta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Esto llevó a varios especialistas a expresar abiertamente sus dudas, incluyendo un experto en vigilancia de casinos de Las Vegas que aseguró que, ante una situación semejante, “debe de estar tramando algún tipo de estafa”.

Ese escepticismo también lo compartió un director de lotería estatal entrevistado por el periodista Nathaniel Rich. Para él, un caso tan extraordinario lleva a dos escenarios: “Puedes apostar a 2 cosas: una, que están llevando a cabo una investigación seria; 2, que no van a dejar que nadie se entere”.

Con opiniones tan divididas y sin explicaciones por parte de la propia protagonista, el misterio se mantuvo intacto hasta la muerte de Ginther en abril de 2024.

Su caso sigue generando asombro y deja abierta la duda de si la suerte puede realmente desafiar a las matemáticas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí