Cuando recibimos alguna noticia inesperada, pero positiva, solemos reaccionar de una manera frenética, pues la felicidad inunda nuestro ser. Ahora, ¿cómo sería tu respuesta si te notifican que has ganado un premio valorizado en más de $1 millón ? Seguramente tendrías la misma alegría que Ray Walker, un residente de Gastonia que tuvo esa suerte.

Según información de NC Education Lottery, este ciudadano había comprado un boleto del juego ‘Quick Pick’ de la Lotería de Carolina del Norte . Solo invirtió $1, pues consideró que no tendría fortuna en su participación.

Repentinamente, tuvo la sensación de que debía revisar su ticket y quedó totalmente anonadado al visualizar que acertó los números de las cinco bolas de este juego. Lo curioso es que la probabilidad de ganar es de 1 en 962,598.

Tras retenciones de impuestos federales y estatales, este ciudadano se llevó a casa más de $700 mil. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

“Grité y di saltos. Pegué un grito enorme. Tuve que mojarme un poco el rostro para asegurarme de que no estaba soñando”, declaró.

Debido a la emoción que sintió en ese preciso momento, Ray no pudo conciliar el sueño, pues aún no creía que realmente fue el afortunado de conseguir este millonario monto. “Solo dormí una hora. Estuve entumecido”, añadió.

Ray Walker posando con su premio valorizado en más de $1 millón. (Crédito: @nclottery / Instagram)

Tratará de ahorrar

Después de calmar sus emociones, el ganador se acercó a la sede de la lotería en Raleigh. Tras aplicarse los impuestos federales y estatales requeridos, Ray se llevó un monto que supera los $733 mil.

Según sus palabras, esta gran cantidad de dinero llega en su mejor momento, pues le permitiría cumplir sueños que tenía en mente. Por ahora, Ray colocará el premio en un banco y, probablemente, tomará una parte para visitar a su familia en Florida.