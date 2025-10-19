Cada vez que se acerca nuestros cumpleaños, esperamos recibir alguna sorpresa inesperada con el propósito de que nos genere una inmensa alegría. Bueno, Emily Millan Giron, una residente de Indian Trail, ha vivido esta experiencia a pocos días de cumplir 21 años de edad, ya que logró conseguir un premio de $200 mil al participar en la Lotería de Educativa de Carolina del Norte.

Según un comunicado difundido por NC Education Lottery, esta adolescente había comprado un raspadito de $5 con la idea de conseguir alguna ganancia, pero sabía que las posibilidades de lograrlo eran escasas.

A pesar de ello, nunca perdió la esperanza y fue así que el destino le tuvo preparado una situación espectacular para que lo festeje en la fecha de su cumpleaños número 21, que será a fines del presente mes.

Por el momento, Emily aún no sabe en qué invertirá esta gran cantidad de dinero. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

“Me sentí abrumada”, fueron las palabras de esta adolescente al visualizar el premio de $200 mil que había ganado.

Emily aún recuerda ese preciso momento que le avisó a su madre del cuantioso premio que había ganado. Ella afirmó que su progenitora no le creía, pues consideraba que se trata de una broma hasta que le mostró el ticket. “Ella también estaba muy sorprendida”, añadió.

Conforme seguía raspando, Emily descubrió que fue la afortunada de conseguir un exorbitante premio. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Después de asimilar que fue la ganadora, se acercó a la sede de la Lotería de Carolina del Norte para recoger su premio. Con los descuentos respectivos a los impuestos estatales y federales de Estados Unidos, Emily recibió un poco más de $143 mil.

Por el momento, aún no tiene planeado cómo invertir este dinero, pues está tratando de creer que este hecho a su favor es real. Ha decidido que su premio lo ahorrará hasta que se le ocurra una mejor idea de cómo usarlo.