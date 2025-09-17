Cada vez que cumplimos años, esperamos que nuestros deseos se hagan realidad o que recibamos una buena noticia con el propósito de que nos genere un recuerdo inolvidable. En un caso reciente, una ciudadana de Carolina del Norte puede asegurar que pasará el mejor cumpleaños de su vida tras el cuantioso monto de dinero que ganó tras jugar la lotería .

Este es la historia de Chelsea Carter, una mujer que trabaja como limpiadora de casas de Ocean Isle Beach. La semana pasada, cumplió 40 años, pero días previos a su fecha especial no imaginó que recibiría una enorme sorpresa.

La mujer decidió participar en el juego de lotería digital ‘Monopoly’ con el propósito de probar suerte, pero con las expectativas bajas. Sin embargo, quedó totalmente sorprendida al conocer que ganó el elevado monto de US$626,543.

Tan solo gasto US$10 para obtener dicho premio. “Esto es una locura. He llorado, he reído, es surrealista”, fueron las palabras de Chelsea a Lotería de Carolina del Norte.

Chelsea narra que su esposo no le creyó que había ganado esta gran cantidad de dinero. (Crédito: @nclottery / Instagram)

Su esposo no le creyó

Chelsea aún recuerda que sintió una gran emoción tras enterarse del premio que ganó. Su alegría fue tan grande que, como primera reacción, levantó a su esposo para contárselo, pero él no le creyó.

“Empecé a sacudir a mi esposo diciéndole que despertara. Le dije: ‘Acabo de ganar más de US$600 mil. Él se río y cerró los ojos”, contó.

Después de revelarle que realmente no estaba mintiendo, su pareja también sintió una gran emoción. Fue así que ambos acudieron a la sede de la lotería estatal el mismo día de su cumpleaños para reclamar el premio.

Chelsea Carter no pudo ocultar su emoción ante el cuantioso dinero que había ganado. (Crédito: @nclottery / Instagram)

El mejor regalo de cumpleaños

Para Chelsea, este es el mejor regalo que pudo haber recibido en todos los cumpleaños que ha celebrado. Si bien recibió un aproximado de US$450 mil debido a los impuestos, este dinero lo planea invertir en terrenos y crear una red de seguridad para sus tres hijos.

“Es una bendición. Todos los días la gente puede ganar algo así y nosotros lo hicimos”, finalizó.