En alguna ocasión habrás recurrido a la IA para resolver, en cuestión de segundos, cualquier duda que tengas. Esta herramienta nos facilita la vida en ciertos aspectos, aunque también puede cometer errores. Sin embargo, Tammy Carvey, una residente de Michigan, estará eternamente agradecida a ChatGPT, pues le ayudó a ganar $100 mil en el Powerball .

Según un comunicado otorgado por la Lotería de Michigan, la mujer había comprado un billete en MichignLottery.com con ciertas esperanzas de conseguir algún premio.

“Solo juego al Powerball cuando premio mayor llega a ese nivel, y el premio mayor era de más de $1000 millones, así que compré un billete”, fueron las palabras de la ganadora.

Entonces, debía elegir cinco números (cuatro bolas blancas y el Powerball) para participar. Lo común sería que se elijan números al azar, pero Tammy confió plenamente en ChatGPT. Fue así que agarró su móvil, ingresó al aplicativo y le realizó la pregunta.

Tammy le solicitó a ChatGPT que le brinde cinco números. Acertó en cada uno de ellos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Como recomendación de este chatbot, la participante seleccionó los números 11, 23, 44, 61 y 62 (PB). Lo que parecía una simple diversión, terminó en un momento que le provocó mucha felicidad, ya que había acertado en todos los números.

“Cuando revisé los números ganadores, vi que había acertado cuatro bolas blancas y el Powerball. Supe que debí haber ganado algo. Mi esposo y yo estábamos totalmente incrédulos”, añadió.

Tammy y su esposo quedaron "incrédulos" al descubrir que obtuvieron un premio valorizado en $100 mil. (Foto: AndreyPopov / iStock)

Lo curioso es que Tammy creyó en un principio que ganó $50 mil, pero al iniciar su cuenta en la Lotería de Michigan, descubrió que había añadido el PowerPlay a su boleto, lo que le permitió duplicar su ganancia.

Después de esta alegría, Tammy y su esposo se dirigieron a la sede de esta lotería a reclamar con su premio. Según la afortunada, ese dinero lo usará para pagar su vivienda y, el restante, lo ahorrará en caso de situaciones de emergencia.