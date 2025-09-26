Cada vez que te despiertas, deseas que tu día sea fantástico o que te ocurran cosas increíbles. Es una creencia que tiene la mayoría de las personas, incluso tú también la posees. Si bien un sinfín de seres humanos consideran que no pasó algo novedoso cuando se levantaron de sus camas, caso contrario le ocurrió a una mujer de 26 años que reside en el condado de Ottawa, Michigan , pues se enteró que ganó un premio exorbitante al participar en la lotería de este estado.

Según la Lotería de Michigan, esta joven, quien decidió no revelar su identidad, aún no puede creer la suerte que tuvo, pues considera que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado que sería ganadora de un gran monto.

Un día anterior a esta gran noticia, la mujer cuenta que decidió probar suerte en el juego instantáneo ‘Safe Cracker Cashword’ de la mencionada lotería, pues ya no había boletos del juego que acostumbra participar, sin imaginar que sería una decisión que le cambiaría la vida.

“No suelo jugar Cashword, pero en la tienda no quedaban los dos boletos que suelo jugar, así que compré dos boletos de Safe Cracker Cashword. Raspé uno antes de acostarme y guardé el otro para la mañana siguiente”, contó.

Si bien compró dos boletos del juego instantáneo en mención, guardó un ticket para rasparlo al momento que se despertó. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

La joven de 26 años expresó que, ni bien se despertó, raspó el ticket que le quedaba y quedó impactada al visualizar que tuvo la fortuna de encontrar un total de 10 palabras que le permitió conseguir un premio valorizado de $300,000.

“Estaba impactada y emocionada, pero intenté mantener la calma al darme cuenta de que acababa de ganar un monto grande de dinero. Todavía no lo siento real”, dijo la mujer con cierta emoción.

Este es el boleto de 'Safe Cracker Cashword' que le permitió a esta mujer obtener un exorbitante premio. (Crédito: @milottery / Instagram)

Anhela un automóvil

Tras ganar este gran premio, la mujer no identificada visitó a la sede principal de la Lotería de Michigan para reclamarlo. Ella aseguró que este dinero lo usará para comprarse un vehículo, pues desea tener uno.

Si crees que sería lo único que gastará con este monto de dinero, la residente de Ottawa aseguró que, con el restante, lo invertirá y ahorrará pensando en su futuro.