¿Te imaginas cambiar tu vida para siempre con una simple visita a una gasolinera? Esto lo pudo experimentar una persona del condado de Los Ángeles que decidió probar suerte al comprar un boleto de Powerball y, para su sorpresa, terminó obteniendo un monto millonario. Aunque la gloria absoluta estuvo a tan solo un dígito, este premio ha causado asombro en gran parte de Estados Unidos. En esta nota, te revelaré los detalles de este suceso.

El afortunado de este cuantioso monto en dólares radica en la ciudad de Calabasas, donde no habitan más de 25,000 personas. Según información de N+ Univision, se desconoce la identidad del hogar y en qué fecha realizó la compra de este boleto, pero sí se confirmó el premio total que se llevó: $2,242,838.

Mediante un comunicado de la Lotería de California, esta persona adquirió el boleto ganador en una gasolinera Shell, específicamente situada en el 2295 Mulholland Highway.

Por el momento, se desconoce la identidad del ganador del premio superior a los $2 millones. (Crédito: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

El apostador estuvo a punto de ganar una bolsa de $35 millones tras acertar cinco de los seis números elegidos; una hazaña que consiguió posiblemente mediante el azar o algún método personal de elección. Los dígitos ganadores fueron 6, 47, 53, 60 y el 6 correspondiente al Powerball.

Es importante señalar que la persona ganadora compró su ticker ganador aplicando la modalidad de “multiplicador”. En un principio, solo había obtenido el premio de $1 millón; sin embargo, con este “comodín”, su ganancia se duplicó.

El afortunado estuvo a solo un número para conseguir el premio mayor del Powerball. (Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Tras una jornada sabatina sin ganadores cercanos al premio mayor, el acumulado se incrementó hasta alcanzar los $45 millones, cifra que se pondrá en juego en el sorteo del lunes 13 de abril.

¿Cómo se juega el Powerball?

Para que participes en el Powerball, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y una esfera roja adicional entre el 1 y el 26, con un costo por jugada de $2. Existe además la oportunidad de sumar la opción Power Play por un dólar adicional, lo que permite incrementar el valor de los premios secundarios obtenidos.

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