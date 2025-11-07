Es normal que varias personas participen en el Powerball. El tema es que no todas acaban ganando algo. Pero hoy no nos vamos a centrar en ese grupo, sino en alguien que terminó cantando victoria en el juego. Todo después de haber adquirido su boleto en un local ubicado en Johnny Mercer Blvd (Georgia, Estados Unidos). Para que recibas la más completa información posible sobre lo sucedido, lee esta nota.

Hay una razón válida para no darte el nombre de la afortunada respuesta. El motivo es que, de momento, no se ha revelado en ningún lado. Sin embargo, sí hay otras cosas que puedes saber, como el hecho de que participó en el sorteo del miércoles 5 de noviembre, cuando los números ganadores fueron 9, 17, 29, 61, 66, el Powerball 26 y el Power Play 5x.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

La cantidad que ganó y dónde adquirió su boleto

De todos los números indicados, el/la protagonista de esta historia acertó los cuatro primeros más el Powerball, razón por la cual acabó ganando $50 mil. Ahora, con respecto a dónde compró su boleto de la suerte, pues, según wtoc.com, lo adquirió en Chu’s Convenience Store, que se ubica, como ya indiqué arriba, en Johnny Mercer Blvd (Georgia, Estados Unidos).

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

El próximo sorteo del Powerball

Habiéndote informado lo anterior, te comento que este sábado 8 de noviembre hay un nuevo sorteo del Powerball. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $467 millones, con la opción en efectivo de $218.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!