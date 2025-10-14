El Mega Millions es la lotería preferida de muchas personas que sueñan en convertirse en millonarias. Sobre eso no tengo ninguna duda. Hoy, martes 14 de octubre, hay un sorteo del mencionado juego y en esta nota conocerás el gran premio estimado que todo participante podría ganar, siempre y cuando la suerte esté de su lado. Aprovecha la oportunidad de leer la información oficial.

La probabilidad que tiene cada participante de ganar el premio mayor

Es cierto que ganar el premio mayor del Mega Millions es el sueño de varias personas, pero eso no es algo fácil de hacer. Cada participante, según informó USA Today, tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Ojo que no busco desanimarte. Recuerda que en junio de este año una persona de Virginia se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó $348 millones.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Mark RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

El gran premio estimado del Mega Millions para este martes 14 de octubre

Habiéndote indicado lo anterior, te digo que el gran premio estimado para el sorteo de este martes 14 de octubre es de $600 millones, con la opción en efectivo de $277.2 millones. No cabe duda que hay mucho dinero en juego. ¿Te animas a participar?

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: Mark RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Si después de haber recibido la información prometida te preguntas cuáles fueron los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del 10 de octubre), te digo que fueron 3, 18, 23, 32, 56 y la Mega Ball 8. Ahora que ya sabes todo esto, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 14 de octubre?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!