Cuando piensas en la lotería Mega Millions, los miles de millones llaman la atención, pero los premios menores, aunque no te cambien la vida, también conllevan obligaciones fiscales. Aquí te explico cómo funcionan los impuestos incluso para premios pequeños.

¿Qué dice el IRS sobre premios de lotería y Mega Millions?

Todos los premios de lotería se consideran ingresos imponibles por el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS). Esto aplica tanto para Mega Millions como para cualquier otro sorteo, sin importar el monto, , según informa Jackson Hewitt Tax Service.

Si bien los premios muy pequeños no siempre tienen retenición automática, deben declararse como parte de tus ingresos en la declaración anual.

¿Cuándo se retiene impuesto automáticamente?

Si el premio de Mega Millions es de más de US$ 5,000, la lotería o la entidad correspondiente retendrá automáticamente un 24 % por impuestos federales al momento del pago.

Aunque estés debajo de ese umbral, la obligación de declarar el premio como ingreso sigue vigente. El IRS no exige que haya retención automática en todos los casos, pero todos los premios deben constar en la declaración de impuestos.

Impuestos estatales: todo depende de dónde vivas

Además del impuesto federal, muchos estados aplican sus propias tasas sobre los ingresos por lotería, incluyendo los premios menores. Estas tasas estatales varían mucho de un lugar a otro.

Algunos estados no tienen impuesto sobre la renta y por lo tanto no gravan premios de lotería a nivel estatal, lo que significa que sólo pagas el impuesto federal.

