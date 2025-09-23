La popular lotería Powerball puede generar premios muy grandes, pero muchas personas se preguntan: ¿y los premios más pequeños también están sujetos a impuestos? La respuesta corta es sí, pero depende del monto, del estado en el que se gana, y de cómo funciona el sistema tributario de Estados Unidos. A continuación te explico en detalle.

Tributación de premios de lotería en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera las ganancias de la lotería como ingresos ordinarios. Eso significa que todos los premios, ya sean grandes o pequeños, deben ser reportados como parte de tus ingresos al declarar impuestos, según informa Jackson Hewitt Tax Service.

En la mayoría de los casos, cuando ganas un premio de lotería, la entidad correspondiente te entrega un formulario llamado Form W-2G si el premio alcanza ciertos umbrales, para que declares esa ganancia en tu declaración de impuestos.

No siempre se retienen impuestos automáticamente en premios pequeños. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

¿Cuándo se retiene impuesto automáticamente?

Para premios de más de US$ 5,000, la ley federal exige una retención automática del 24%. Esto significa que si tu premio es superior a ese monto, ya verás descontado ese porcentaje al momento del pago, informan desde smartasset.

Si tu premio es menor a US$ 5,000, no se hace esa retención automática federal. Pero eso no exime de que debas reportar el premio como ingreso y pagar lo que corresponda según tu tramo impositivo.

Las reglas fiscales pueden variar según el estado y el IRS. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Y los premios muy pequeños?

Para premios bastante bajos —digamos unos pocos cientos de dólares— no habrá retención automática federal si no pasan el umbral de US$ 5,000. Sin embargo, no significa que estén libres de impuestos. Deberás incluirlos en tu declaración anual como parte de tus ingresos.

Además, aparte del IRS, los estados tienen sus propias leyes respecto al gravamen de estos premios. Algunos estados no gravan ganancias de lotería, otros lo hacen solo si el monto excede cierto límite, y otros retienen automáticamente un porcentaje aunque sea un premio menor.

