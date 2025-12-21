El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, que se realizará este lunes 22 de diciembre a partir de la 9:00 am en España, ha generado mucha expectativa entre quienes sueñan con llevarse El Gordo. Si tú formas parte de ese grupo y te estás preguntando cómo podrás comprobar tus décimos y todos los números premiados del sorteo en directo, déjame decirte que llegaste al lugar adecuado para recibir esa información.

¿A qué hora sale El Gordo de la Lotería de Navidad?

Antes de ir de lleno al tema central de esta nota, es importante que quede claro que El Gordo no tiene un horario fijo para salir en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Puede salir muy pronto, a mitad del sorteo o cuando todo ya esté bastante avanzado. Históricamente ha salido en distintas horas. La clave es estar muy atento(a) a los resultados.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es muy popular en España. Se celebra todos los años el 22 de diciembre y se ha convertido en una tradición navideña cultural para millones de personas en el país y fuera de él. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP) / JORGE GUERRERO

También es importante que sepas que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una vez que empiece a las 9:00 am en España, se prolongará durante horas (podrían ser cuatro o más). El tema es que solo acabará cuando salgan todas las bolas del bombo de los premios.

Cómo comprobar los números premiados durante el sorteo

Habiéndote recalcado lo anterior, te comento que durante el desarrollo del sorteo, los lectores podrán consultar si su número ha sido premiado mediante el comprobador habilitado en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Esa herramienta se irá actualizando conforme vaya avanzando la extracción de números. Cuando ingreses, tendrás que colocar el número del décimo y el importe jugado para conocer el resultado al instante. De esa manera, podrás comprobar rápidamente cualquier premio obtenido.

¿Cómo seguir el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en directo?

De acuerdo a información brindada por publico.es, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se podrá ver en directo, tanto por señal abierta como por cableoperadores, en La 1 de TVE (Televisión Española). Además, se podrá seguir el sorteo en vivo vía RTVE Play.