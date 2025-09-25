El sorteo ordinario de la Lotería Nacional del jueves 25 de septiembre de 2025 se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, con décimos de 3 euros y premios mayores de 30.000 euros al décimo para el primer premio y 6.000 euros al décimo para el segundo, según la estructura habitual de los jueves, salvo comunicación oficial en contra.

¿A qué hora y dónde ver en directo el sorteo de la Lotería Nacional?

El sorteo de los jueves comienza a las 21:00 horas del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y puede seguirse en directo mediante las actualizaciones de medios especializados y los canales oficiales de Loterías.

Comprueba los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 25 de septiembre

Tras la finalización del sorteo se publicará el listado de números premiados, con el primer premio dotado con 30.000 euros por décimo y el segundo con 6.000 euros por décimo; aquí se podrá comprobar el escrutinio completo cuando estén disponibles de forma oficial.

Primer premio (300.000 euros por décimo):

Segundo premio (60.000 euros por décimo):

Anterior y posterior 1 (1.200 euros por décimo):

Anterior y posterior 2 (747 euros por décimo):

Extracciones de 4 cifras (15 euros por décimo por jueves ordinario):

Extracciones de 3 cifras (6 euros por décimo por jueves ordinario):

Extracciones de 2 cifras (6 euros por décimo por jueves ordinario):

Reintegros (devolución por décimo):

¿Quién ganó el sorteo de la Lotería Nacional del jueves 25 de septiembre?

Colocaremos los números que resultaron ganadores del premio mayor de 300.000 euros de la Lotería Nacional.

¿Cómo se reparten los premios de la Lotería Nacional?

En los sorteos ordinarios de jueves se reparten dos premios mayores: 300.000 euros por serie para el primero (30.000 por décimo) y 60.000 euros por serie para el segundo (6.000 por décimo), además de aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros que completan el reparto habitual. En sorteos especiales o extraordinarios pueden variar los importes y la dotación, manteniéndose el sistema de bombos múltiples como base.

Premios principales

Primer premio — 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo)

— 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo) Segundo premio — 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo)

Premios secundarios

Anterior y posterior 1.º premio (1.200 euros por décimo, según bases vigentes)

Anterior y posterior 2.º premio (747 euros por décimo, según bases vigentes)

Extracciones de 4 cifras (15 euros por décimo en jueves ordinario)

Extracciones de 3 cifras (6 euros por décimo en jueves ordinario)

Extracciones de 2 cifras (6 euros por décimo en jueves ordinario)

Reintegros: devolución del importe del décimo cuando corresponda

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Cada número va del 00000 al 99999 y se emite en varias series; cada serie se divide en 10 fracciones llamadas décimos, que son la unidad mínima que participa en el sorteo y que debe coincidir con el número extraído según la categoría correspondiente.

La extracción se realiza con el sistema tradicional en el Salón de Sorteos y los premios se asignan por número completo, aproximaciones a números anterior y posterior, centenas y diversas terminaciones según las bases.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería Nacional del jueves 25 de septiembre?

En un jueves ordinario, el precio es de 3 euros por décimo; en los sábados ordinarios es de 6 euros por décimo, y en sorteos especiales o extraordinarios el precio puede incrementarse según la dotación de premios establecida para esa convocatoria.

¿Cómo cobrar el dinero que gané en la Lotería Nacional?

Los premios de Lotería Nacional tributan con un gravamen especial del 20% sobre la parte que excede del mínimo exento vigente, que es de 40.000 euros, aplicándose la retención en el momento del cobro y sin integrarse después en la base del IRPF ordinario. Esto implica que los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos y que, por ejemplo, un premio de 50.000 euros soporta una retención de 2.000 euros al gravar solo los 10.000 euros que superan el umbral.

¿Cuáles son los Sorteos Extraordinarios de la Lotería Nacional?

A lo largo del año se celebran sorteos extraordinarios con mayor dotación y precio por décimo, como el de Septiembre, el de la Cruz Roja, el Día del Padre, el Día de la Madre, Vacaciones, además de los grandes de Navidad y El Niño, con premios muy superiores a los ordinarios. En estos eventos pueden aparecer premios especiales millonarios a un único décimo y primeras categorías que superan ampliamente los 100.000 euros por décimo, destacando Navidad con 400.000 euros al décimo y El Niño con 200.000 euros al décimo en el primer premio.

6 de enero : Sorteo Extraordinario de El Niño.

: Sorteo Extraordinario de El Niño. 11 de enero : Sorteo Extraordinario de Invierno.

: Sorteo Extraordinario de Invierno. 15 de febrero : Sorteo Extraordinario de San Valentín.

: Sorteo Extraordinario de San Valentín. 22 de marzo : Sorteo Extraordinario del Día del Padre.

: Sorteo Extraordinario del Día del Padre. 5 de abril : Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja.

: Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja. 4 de mayo : Sorteo Extraordinario del Día de la Madre.

: Sorteo Extraordinario del Día de la Madre. 7 de junio : Sorteo Extraordinario de la AECC.

: Sorteo Extraordinario de la AECC. 5 de julio : Sorteo Extraordinario de Vacaciones.

: Sorteo Extraordinario de Vacaciones. 12 de julio : Sorteo Extraordinario de Julio.

: Sorteo Extraordinario de Julio. 2 de agosto : Sorteo Extraordinario de Agosto.

: Sorteo Extraordinario de Agosto. 6 de septiembre : Sorteo Extraordinario de Septiembre.

: Sorteo Extraordinario de Septiembre. 12 de octubre : Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad.

: Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad. 8 de noviembre : Sorteo Extraordinario de la Cultura.

: Sorteo Extraordinario de la Cultura. 6 de diciembre : Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución.

: Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución. 22 de diciembre: Sorteo Extraordinario de Navidad.

FAQ: Preguntas frecuentes de la Lotería Nacional

¿Qué es la Lotería Nacional y cuándo se juega?

Es un juego de lotería gestionado por el operador estatal en España, con sorteos ordinarios los jueves y sábados, y ediciones especiales como Navidad y El Niño.

¿Cómo se compone un décimo?

Cada billete tiene un número de cinco cifras y está dividido en series y fracciones; el décimo es la unidad de participación habitual.

¿Qué diferencia hay entre jueves y sábado?

Cambian el precio del décimo y la dotación de premios; los jueves suelen tener precio menor y premios ajustados, y los sábados suelen ofrecer importes superiores.

¿Dónde comprar décimos?

En administraciones físicas autorizadas y en el canal oficial online cuando esté disponible.

¿Puedo elegir número específico?

Sí, siempre que haya disponibilidad en la administración o canal elegido.

¿Se puede jugar por suscripción o reservas?

Hay modalidades para reservar números habituales en algunas administraciones y opciones recurrentes en el canal oficial.

¿Dónde consultar resultados oficiales?

En el portal oficial del operador estatal y en administraciones y medios especializados que replican la información oficial.

¿Cómo comprobar un décimo?

Introduciendo número, serie y fracción en el comprobador oficial o verificando contra la lista oficial de premios del sorteo.

¿Cuándo se publican los resultados?

Se difunden tras el sorteo y suelen estar disponibles el mismo día en los canales oficiales.

¿Cuál es el plazo para cobrar?

Los premios prescriben a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

¿Dónde se cobran los premios?

Premios menores en administraciones autorizadas; premios altos mediante entidades colaboradoras y procesos de identificación.

¿Tributan los premios?

Los premios pueden estar sujetos a retención a partir de un umbral legal vigente; el pago se realiza neto de la retención cuando corresponda.

¿Qué premios existen en un sorteo ordinario?

Hay primer premio, segundo premio, extracciones de terminaciones y reintegros; además, puede existir premio especial vinculado a serie y fracción del primer premio en algunos sorteos.

¿Qué son reintegros y terminaciones?

El reintegro devuelve el importe del décimo si coincide la última cifra con la extraída; las terminaciones premian coincidencias de las últimas cifras del número.

¿Qué es la serie y la fracción?

Identifican copias del mismo número (serie) y la porción del billete (fracción) necesaria para determinados premios especiales.

¿Es seguro comprar online?

Sí, siempre que se haga en el canal oficial o plataformas autorizadas con medios de pago seguros.

¿Qué ocurre si se pierde un décimo físico?

El resguardo es el título al portador; se recomienda custodiarlo y, si se sospecha pérdida o robo, acudir a la autoridad competente lo antes posible.

¿Cómo evitar fraudes?

Comprar solo en puntos oficiales, desconfiar de comunicaciones no verificadas y nunca compartir datos sensibles fuera de canales seguros.

¿Qué caracteriza a Navidad y El Niño?

Tienen precios por décimo y dotaciones muy superiores, con una distribución de premios más extensa y tradición histórica.

¿Qué es el Premio Especial?

Una dotación extraordinaria asociada a una combinación concreta de serie y fracción del primer premio en ciertos sorteos.