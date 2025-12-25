La Nochebuena de 2025 no fue igual que otras en Estados Unidos. Mientras muchas familias terminaban sus preparativos de Navidad, en algún lugar de Arkansas una persona —aún anónima— se convirtió en multimillonaria de la noche a la mañana al ganar el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball.

El boleto ganador acertó la combinación 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball 19 en el sorteo del 24 de diciembre de 2025. Con ese simple papel, el afortunado jugador obtuvo el segundo premio de lotería más grande en la historia del país y el mayor del año para Powerball.

Una racha histórica de 47 sorteos

Este premio no apareció de la nada. Detrás de los 1,817 millones hubo una racha de 47 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, una cadena de acumulaciones que rompió récords y mantuvo a millones de personas pendientes de cada extracción.

Con cada sorteo sin ganador, el bote crecía y también lo hacían las ventas de boletos. Tiendas llenas, filas en las gasolineras y grupos de amigos o compañeros de trabajo comprando en conjunto se volvieron escenas habituales en distintos estados. Esa tensión acumulada encontró su desenlace en Arkansas, donde un solo boleto se llevó todo el jackpot.

¿Cuánto dinero hay realmente en juego?

Aunque la cifra de 1,817 millones de dólares acapara titulares, la realidad del premio es un poco más compleja. El ganador tiene dos opciones principales:

Anualidad completa

Un pago inicial y luego 29 pagos anuales

Cada pago anual aumenta alrededor de un 5 %

Valor total antes de impuestos: 1,817 millones de dólares

Pago único en efectivo

Un solo pago de 834.9 millones de dólares

Antes de impuestos federales y de los impuestos estatales que correspondan

Después de que el IRS y el estado tomen su parte, el monto real que llega a manos del ganador se reduce de forma considerable, aunque sigue siendo una fortuna que puede cambiar varias generaciones de una familia.

La gran pregunta: ¿quién es el ganador del Powerball?

Hasta ahora, la identidad del ganador no se ha hecho pública. Se sabe únicamente que:

El jackpot fue reclamado (o está pendiente de reclamarse) con un solo boleto vendido en Arkansas

Es apenas la segunda vez en la historia que un boleto de Arkansas se lleva el premio mayor de Powerball

Se trata del premio de Powerball más alto de 2025

En algunos estados, los ganadores pueden mantener el anonimato; en otros, sus nombres acaban siendo parte de los registros públicos. El caso de este ganador dependerá de las leyes y regulaciones de Arkansas.

Más allá de la euforia: qué suele hacer un ganador de este tamaño

Para un premio de este nivel, el camino responsable suele incluir varios pasos:

Verificar el boleto y guardarlo en un lugar seguro

Firmarlo por detrás (según recomiendan las loterías estatales)

Contactar a un abogado con experiencia en grandes premios o planificación patrimonial

Buscar asesoría fiscal y financiera especializada

Decidir con calma entre la anualidad y el pago único

Aunque el sueño de muchos es “renunciar al trabajo al día siguiente”, los expertos suelen aconsejar discreción, tiempo para pensar y un plan a largo plazo.

No solo hubo un ganador: otros premios del sorteo

El sorteo del 24 de diciembre de 2025 también fue generoso con otros jugadores. Además del gran jackpot, Powerball reportó:

8 boletos que acertaron las cinco bolas blancas y ganaron el premio Match 5 de 1 millón de dólares (en California el monto se calcula de forma distinta, porque el sistema es pari-mutuel)

114 boletos ganadores de 50,000 dólares

31 boletos ganadores de 100,000 dólares (con la opción Power Play activada)

En el sorteo complementario Double Play, dos boletos vendidos en Colorado y Carolina del Sur se llevaron 500,000 dólares cada uno.

¿Dónde se coloca este premio en la historia de las loterías de EE. UU.?

El jackpot navideño de Arkansas no solo es un premio más, sino un hito en la lista de los mayores botes de todos los tiempos en Estados Unidos. Así se ve el ranking:

Monto aproximado Juego Fecha Estado(s) ganador(es) 2.04 mil millones Powerball 7 nov 2022 California 1.817 mil millones Powerball 24 dic 2025 Arkansas 1.787 mil millones Powerball 6 sep 2025 Misuri, Texas 1.765 mil millones Powerball 11 oct 2023 California 1.602 mil millones Mega Millions 8 ago 2023 Florida

Con estas cifras, Powerball consolida su imagen como el juego de lotería de los grandes récords en Estados Unidos.

Lo que este tipo de premios significa para los estados

Aunque toda la atención se concentra en el ganador, los jackpots gigantescos también dejan una huella importante en los estados participantes. Una parte del dinero recaudado por la venta de boletos se destina a programas públicos, entre ellos:

Educación y becas

Infraestructura

Programas sociales y comunitarios

Por eso, cuando un jackpot como el de 1,817 millones se acumula durante semanas, también se traduce en más recursos para estos fondos estatales.

Preguntas frecuentes sobre el jackpot de Powerball del 24 de diciembre de 2025

¿Cuáles fueron los números ganadores?

Los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52, 59 y Powerball 19. El multiplicador Power Play fue 2X.

¿Dónde se vendió el boleto ganador?

El boleto del jackpot se vendió en el estado de Arkansas. Fue el único boleto en acertar los seis números.

¿Cuánto puede llevarse el ganador si elige efectivo?

Si el ganador elige la opción en efectivo, el pago único es de 834.9 millones de dólares antes de impuestos federales y estatales.

¿Este es el premio más grande de la historia?

No. Es el segundo premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, solo por detrás de los 2.04 mil millones de dólares que un boleto de California ganó en Powerball en noviembre de 2022.