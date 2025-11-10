Si bien son miles los que participan en los sorteos del Powerball, no todos llegan a tener la fortuna de cantar victoria. Dicho ello, hoy te hablaré sobre un hombre que, gracias a su suerte, acabó ganando más de $150 mil en el juego. Para que sepas dónde compró su boleto y más detalles acerca de su caso, sigue leyendo esta nota.

Para empezar, te aclaro que no te puedo revelar el nombre del protagonista de esta historia debido a que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero sí se animó a contar que participó en el sorteo del 18 de octubre del presente año (cuando los números ganadores fueron 3, 11, 27, 40, 58, el Powerball 10 y el Power Play 3x), luego de haber adquirido su boleto el 16 de ese mes.

El lugar donde compró el boleto ganador

Justamente, con respecto a dónde compró su ticket, pues te digo que lo adquirió en el Keller’s Market de Accokeek (Maryland, Estados Unidos), luego de haber estado un tiempo en el gimnasio, según informó abc6onyourside.com, citando a la Lotería de Maryland. De acuerdo a lo señalado por el medio, el hombre pagó por un boleto de $20 que incluía cinco líneas, con las opciones Power Play y Double Play por un dólar adicional cada una.

¿Por qué ganó más de $150 mil?

“Aunque el Double Play no le generó ganancias adicionales, acertó cuatro bolas blancas y el Powerball en una línea, ganando $50,000, y solo el Powerball en otra, ganando $4, para un total de $50,004. El multiplicador de tres del Power Play aumentó sus ganancias totales a $150,012”, detalló la fuente.

Lo curioso es que semanas después de haberse realizado el sorteo, él se enteró del premio que había ganado. Todo a raíz de comprobar sus boletos utilizando la aplicación de la Lotería de Maryland. “No lo podía creer cuando vi aparecer los $150.012 en la pantalla”, aseguró. Luego añadió que llamó a su esposa para contarle lo sucedido. Los dos, que son padres de hijos adultos, eventualmente, reclamaron el premio el 5 de noviembre en la sede de la Lotería de Baltimore. Ambos vivieron una experiencia única.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

