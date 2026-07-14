El premio mayor del Mega Millions continúa su ascenso imparable y alcanza los 637 millones de dólares para el sorteo de este martes 14 de julio de 2026. Esta asombrosa cifra representa el pozo más grande acumulado en lo que va del año, producto de una larga racha sin ganadores absolutos que se mantiene firme desde el pasado mes de marzo. Quien logre acertar la combinación completa de esta noche tendrá la posibilidad de elegir entre el tradicional pago anualizado o un cobro único en efectivo estimado en 278 millones de dólares antes de impuestos.

Mientras el gran jackpot sigue creciendo a nivel nacional, los sorteos más recientes continúan entregando importantes premios secundarios en distintos puntos de Estados Unidos. Durante la jornada del viernes pasado, un afortunado jugador en Carolina del Norte logró llevarse 20,000 dólares tras acertar cuatro bolas blancas y la codiciada Mega Ball amarilla. Este boleto ganador fue adquirido en una tienda Sheetz ubicada sobre la calle North Duke en la ciudad de Durham, ratificando la constante entrega de recompensas de alto valor a nivel local.

Las probabilidades matemáticas de llevarse el premio mayor del Mega Millions se sitúan en una entre 290 millones, manteniendo un margen de dificultad muy similar al de su principal competidor, el Powerball. Los ciudadanos interesados en participar de este histórico sorteo pueden adquirir sus jugadas por dos dólares en cualquier establecimiento minorista o estación de servicio autorizada a lo largo del país. Asimismo, diversas jurisdicciones estatales permiten la compra de boletos de forma completamente digital mediante sus plataformas web oficiales o aplicaciones móviles gubernamentales.

Resultados del Mega Millions del martes 14 de julio de 2026. Mira los números ganadores del sorteo jackpot de 637 millones de dólares en EE. UU. Revisa tu boleto y descubre si eres el nuevo millonario hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Mega Millions del martes 14 de julio de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 14 de julio de 2026?

Aquí te contaré si alguien se ha llevado los 637 millones de dólares que se sortearán este martes 14 de julio de 2026 en el Mega Millions.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.