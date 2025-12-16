El Mega Millions sigue acumulando un impresionante premio mayor que ha escalado hasta los $80 millones de dólares para el sorteo de este martes 16 de diciembre de 2025. Esto se debe a que nadie acertó la combinación completa en el último sorteo. Si eres el afortunado ganador del bote, el valor en efectivo estimado para este martes asciende a $36.2 millones antes de impuestos.

La combinación ganadora del sorteo anterior, realizado el viernes 12 de diciembre de 2025, fue: los números blancos 10, 50, 55, 58, 59, y la Mega Ball fue el 5. Aunque nadie se llevó el premio gordo, es importante revisar bien tu boleto, ya que se ofrecen premios desde solo acertar la Mega Ball, que puede valer hasta $50.

El sorteo de Mega Millions se realiza dos veces por semana, los martes y viernes a las 10:00 p.m. CT, y puedes seguir la transmisión en vivo a través de YouTube. Participar es sencillo: cada boleto cuesta $5, e incluye automáticamente el Multiplicador. ¡Aún estás a tiempo de comprar tu boleto y soñar con convertirte en el nuevo millonario del juego!

Resultados Mega Millions, martes 16 de diciembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 16 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si alguien se llevó el premio mayor del Mega Millions de 80 millones tras el sorteo del martes 16 de diciembre de 2025.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.