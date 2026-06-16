Una de las loterías más importantes de Estados Unidos vivirá una nueva edición. El sorteo del Mega Millions de este martes 16 de junio de 2026 genera una enorme expectativa en todo el territorio de Estados Unidos con un impresionante premio acumulado de 430 millones de dólares. Los participantes que opten por el cobro en efectivo podrían recibir una suma estimada de 191.2 millones de dólares tras las retenciones fiscales de ley. La tómbola oficial se llevará a cabo esta noche aproximadamente a las 10:00 p.m. tiempo del Centro u 11:00 p.m. tiempo del Este. Millones de usuarios en las comunidades hispanas buscan revisar los resultados oficiales en directo para verificar si tienen el boleto ganador.

Esta gigantesca bolsa acumulada se alcanzó debido a que ningún boleto logró acertar la combinación completa durante el juego del pasado viernes 12 de junio. En esa última edición, las balotas ganadoras correspondieron a los números 9, 17, 24, 39, 51, junto con la esfera dorada del Mega Ball número 3. Las autoridades de la lotería confirmaron que tampoco se registraron boletos ganadores en el segundo nivel de aciertos del sistema. Dicho escenario provocó el efecto de arrastre directo, elevando los fondos disponibles desde los 413 millones de dólares previos.

Para ingresar a este popular sorteo norteamericano, los boletos individuales mantienen un costo oficial de 5 dólares por cada jugada en los comercios autorizados. Este valor incluye de forma automática el beneficio del multiplicador de premios secundarios, eliminando la necesidad de realizar una inversión extra al momento de la compra. La dinámica básica del juego requiere seleccionar cinco números de una tómbola del 1 al 70, además de una esfera especial del 1 al 24. El cierre de ventas suele expirar unos minutos antes del inicio de la transmisión nocturna según cada estado.

Las reglas operativas establecen que es posible obtener un retorno financiero acertando únicamente la bola dorada especial, otorgando pagos fijos directos que van desde los 10 dólares. Al conseguir dos aciertos que incluyan obligatoriamente la Mega Ball, la recompensa base se eleva cobrando montos que oscilan entre los 14 y los 70 dólares. La transmisión en vivo del evento podrá seguirse de manera digital en dispositivos móviles a través de la plataforma de YouTube. Los resultados definitivos y el desglose completo de premios por estado se publicarán de inmediato en el portal oficial megamillions.com.

Coteja los números ganadores del sorteo del Mega Millions del martes 16 de junio de 2026 con un jackpot de 430 millones de dólares. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Mega Millions del martes 16 de junio de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 16 de junio de 2026?

Aquí te contaré si alguien se ha llevado los 430 millones de dólares que se sortearán este martes 16 de junio de 2026 en el Mega Millions.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.