La fiebre de la lotería se intensifica, ya que el premio mayor de Mega Millions ha escalado hasta unos impresionantes $451 millones, con una opción de pago en efectivo de $208 millones. Este colosal bote llega después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el último sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025. Los números de ese sorteo fueron 2, 22, 27, 42 y 58, con el Mega Ball 8. Ahora, los jugadores tienen una nueva oportunidad de cambiar sus vidas en el próximo sorteo.

El jackpot ha crecido de manera constante debido a la falta de ganadores en los sorteos recientes. Los sorteos del 19, 16, 12 y 9 de septiembre no tuvieron un afortunado ganador del premio mayor, lo que ha permitido que el monto se acumule y alcance esta cifra que ha captado la atención de todo el país. Los boletos para este sorteo pueden ser tu pasaporte a la fortuna, aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336.

El próximo sorteo de Mega Millions está programado para el martes 23 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. ET. Si bien las probabilidades son altas, el sueño de convertirse en millonario con un solo boleto de $5 sigue vivo.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Resultados Mega Millions, martes 23 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 23 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 451 millones del sorteo del Mega Millions del martes 23 de septiembre de 2025.

¿A qué hora son los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que usualmente es una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde puedo comprar un boleto?

El precio estándar de un boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores. Puedes comprar tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. en puntos de venta autorizados como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Además del premio mayor, Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios, con montos que varían según los números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar los premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo ver los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles poco después de cada sorteo. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial tiene un archivo completo de los resultados pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o fuera de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en algunos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Aunque Mega Millions no se vende fuera de los Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.