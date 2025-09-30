El premio mayor de Mega Millions continúa acumulándose y ha alcanzado unos impactantes $497 millones para el próximo sorteo, después de que nadie acertara la combinación completa este viernes 26 de septiembre. Los números ganadores del sorteo del viernes, con un premio estimado de $474 millones, fueron 4, 21, 27, 33 y 49, y el Mega Ball 21. Aunque no hubo un afortunado ganador del jackpot, la lotería reportó miles de premios menores en todo Ohio, incluyendo 12 boletos que ganaron entre $1,000 y $2,500.

La falta de un ganador impulsa el bote hacia la marca de los $500 millones, manteniendo vivo el sueño para los jugadores. El próximo sorteo de Mega Millions está programado para este martes 30 de septiembre a las 11 p.m. ET. Es importante recordar que el costo del boleto es de $5, e incluye un multiplicador incorporado que aumenta los premios secundarios hasta 10 veces, aunque la característica Megaplier tradicional ha sido retirada.

Las reglas de juego son sencillas: los participantes eligen cinco números de 1 a 70 (bolas blancas) y un número de 1 a 24 (el Mega Ball dorado). Las probabilidades de ganar el premio mayor se han optimizado ligeramente, situándose en 1 en 290,472,336, aunque siguen siendo altas. Si resultas ganador, tendrás la opción de recibir el premio en un único pago en efectivo o mediante una anualidad distribuida en 30 pagos progresivos, diseñados para proteger tu poder adquisitivo frente a la inflación.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

Resultados Mega Millions, martes 30 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 30 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 497 millones del sorteo del Mega Millions del martes 30 de septiembre de 2025.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Si te encuentras en otra zona horaria de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que es crucial comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Si bien las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, las posibilidades de acertar la combinación completa y llevarte el premio mayor son de 1 en 290.5 millones.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions cuenta con nueve niveles de premios secundarios que varían según la cantidad de números que logres acertar. Para incrementar tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que puede multiplicar tus premios no mayores hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles justo después de cada sorteo. Adicionalmente, los resultados suelen publicarse en estaciones de televisión locales y en todos los puntos de venta de boletos. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.