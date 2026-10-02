El Mega Millions volvió a captar la atención de miles de jugadores en Estados Unidos luego de que el premio mayor alcanzara los 300 millones de dólares para el sorteo del viernes 02 de octubre de 2026. La esperada extracción se realizó a las 11:00 p.m. ET (Hora del Este), y los participantes estuvieron pendientes de conocer si hubo un nuevo ganador del jackpot. Si quieres saber cuáles fueron los números ganadores de Mega Millions, en esta nota encontrarás los resultados completos del sorteo del viernes 02 de octubre de 2026, además de la información sobre el premio mayor y los posibles ganadores.

El crecimiento de este codiciado jackpot responde a la ausencia de un ganador absoluto durante el escrutinio realizado el pasado martes 29 de septiembre. Durante esa jornada, la combinación oficial arrojó las bolas blancas 10-15-16-27-64, acompañadas por la Mega Ball dorada 23, pero ningún participante logró emparejar las seis cifras. La última vez que alguien consiguió el premio máximo fue el 28 de julio, cuando un afortunado residente de Florida reclamó una bolsa histórica de 803 millones de dólares. A pesar de no registrarse un vencedor principal el fin de semana, miles de personas obtuvieron ganancias menores en las categorías secundarias a nivel nacional. Los resultados de cada sorteo son validados y certificados inmediatamente por las comisiones estatales de lotería.

Para participar en esta edición millonaria, los usuarios deben invertir cinco dólares por jugada, tarifa que ahora incluye un multiplicador automático que reemplaza al antiguo sistema Megaplier. Esta nueva función integrada asigna al azar valores de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x para incrementar significativamente cualquier premio secundario obtenido sin costo adicional. Los interesados deben seleccionar cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, respetando estrictamente los horarios límite de venta de cada estado. En jurisdicciones como Nueva York, las terminales cierran a las 10:00 p.m., mientras que Nueva Jersey y Connecticut extienden el margen hasta las 10:45 p.m. Las probabilidades matemáticas de conquistar el acumulado mayor se mantienen fijas en una entre 290.4 millones para todos los participantes.

Revisa esta nota para que sepas los números ganadores del sorteo del Mega Millions del viernes 02 de octubre de 2026 con jackpot de $244 millones. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados del Mega Millions del viernes 02 de octubre de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 02 de octubre de 2026?

Aquí te informaremos si alguien ha ganado el premio mayor del Mega Millions de este viernes 02 de octubre 2026 por 321 millones de dólares.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

Día Hora del sorteo Martes 11:00 p. m. hora del Este (ET) Viernes 11:00 p. m. hora del Este (ET)

Las transmisiones se efectúan desde WSB-TV, en Atlanta, Georgia. La hora límite para comprar un boleto antes de cada sorteo depende de las normas de cada estado o jurisdicción.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. El multiplicador puede ser de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x y aparece indicado en el boleto. Bajo esta estructura, el premio mínimo de cualquier boleto ganador es de US$10; ya no existen premios equivalentes al costo de la jugada. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. También es posible solicitar una selección automática o Quick Pick. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde premios menores hasta el jackpot acumulado. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

Los boletos se adquieren normalmente en comercios autorizados de las jurisdicciones participantes en Estados Unidos y la compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra.

En determinados estados y en el Distrito de Columbia también existe la compra digital a través de las loterías locales. Entre las jurisdicciones que ofrecen opciones de venta en línea figuran Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Virginia, West Virginia y Washington, D. C. Nueva York permite adquirir suscripciones por internet. Sin embargo, por lo general el jugador debe estar físicamente dentro de la jurisdicción correspondiente al realizar la compra, y en muchos casos también debe ser residente.

Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.

El primer sorteo del Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la lotería Mega Millions

¿Puede jugar una persona que vive fuera de Estados Unidos?

Sí. Un visitante extranjero puede comprar un boleto en un punto de venta autorizado mientras se encuentre físicamente en Estados Unidos. No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para ganar un premio.

No obstante, Mega Millions no vende boletos fuera de Estados Unidos ni respalda empresas que aseguran venderlos internacionalmente por internet. Comprar mediante intermediarios o sitios no oficiales implica riesgos: la validez del boleto y el pago del premio dependerán de la lotería que lo haya emitido, y las reglas prohíben que agentes compren boletos en representación de jugadores ubicados en otras jurisdicciones.

¿Los números deben aparecer en el mismo orden?

No. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden. Lo importante es acertar la combinación de números principales correspondiente a la categoría de premio.

La excepción es la Mega Ball: el número de Mega Ball de tu boleto debe coincidir exactamente con la Mega Ball sorteada.

Ejemplo: si tus números principales son 8, 19, 27, 44 y 61, seguirán siendo válidos aunque durante el sorteo salgan en un orden distinto. Pero si tu Mega Ball es 12 y la sorteada es 13, no habrá coincidencia de Mega Ball.

¿Cuánto se puede ganar?

Mega Millions cuenta con nueve maneras de ganar. Los premios no acumulados van de US$10 a US$10 millones, mientras que el jackpot cambia de acuerdo con las ventas y la cantidad de sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

Los premios secundarios reciben el multiplicador incluido en la jugada, de modo que pueden aumentar entre 2 y 10 veces.

¿Qué opciones existen para cobrar el jackpot?

Una persona que obtiene el jackpot puede elegir entre dos modalidades:

Pago único en efectivo: un desembolso global calculado con base en el dinero real disponible en el fondo del jackpot.

un desembolso global calculado con base en el dinero real disponible en el fondo del jackpot. Anualidad: un pago inicial seguido de 29 pagos anuales, cada uno 5% mayor que el anterior.

Los valores anunciados antes del sorteo son estimaciones. El importe definitivo depende de las ventas reales y, en el caso de la anualidad, de la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años.

¿Se puede cobrar un boleto en otro estado?

No. Los boletos ganadores deben cobrarse en el estado o jurisdicción donde fueron comprados. Algunas loterías permiten presentar reclamaciones por correo para determinados niveles de premio, pero es necesario consultar directamente las condiciones de la lotería emisora.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

El plazo para cobrar varía según el estado o jurisdicción y puede ir de 90 días a un año desde la fecha del sorteo. Por ello, conviene consultar las reglas oficiales del lugar donde se compró el boleto y guardar el comprobante en un sitio seguro.

¿Qué ocurre si se pierde el boleto?

Los boletos de lotería funcionan como documentos al portador. Mega Millions y las loterías participantes no se responsabilizan por boletos perdidos o robados.

La recomendación oficial es firmar el reverso del boleto inmediatamente después de comprarlo. Un boleto sin firma puede ser reclamado, en principio, por quien lo tenga en su posesión.

¿Los premios están sujetos a impuestos?

Sí. Los premios de Mega Millions están sujetos a impuestos sobre la renta. La retención y las obligaciones tributarias específicas pueden variar según el estado y la situación fiscal del ganador, por lo que se recomienda confirmar la información con la lotería local y, ante un premio importante, recibir asesoría tributaria profesional.

¿Es posible reclamar el premio de forma anónima?

Depende de la jurisdicción. Las leyes de divulgación pública cambian de un estado a otro: algunas exigen revelar la identidad de los ganadores, mientras que otras permiten mantenerla en reserva o establecen ciertas excepciones. La lotería del estado donde se adquirió el boleto puede indicar las reglas aplicables.

¿Se puede compartir un premio entre varias personas?

Sí. Un grupo puede compartir un premio de Mega Millions. Las personas ganadoras pueden definir cómo se repartirá el importe al momento de presentar la reclamación, aunque pueden existir requisitos y restricciones locales. Para evitar conflictos, es recomendable que los integrantes de una peña o grupo de juego documenten previamente quiénes participan y qué porcentaje corresponde a cada uno.

¿Dónde consultar los números ganadores?

Los resultados oficiales y el video del sorteo se publican poco después de cada sorteo de martes y viernes en el sitio oficial de Mega Millions. La información sobre la cantidad de ganadores suele actualizarse después de que las loterías certifican los resultados.

Además, muchas loterías estatales publican los números en sus propios sitios web, aplicaciones y servicios de alertas por correo electrónico o SMS.

¿Mega Millions tiene una aplicación oficial?

No existe una aplicación oficial única de Mega Millions porque el juego es administrado por las loterías de cada jurisdicción. Sin embargo, varias loterías estatales tienen aplicaciones propias con funciones como consulta de resultados, alertas de números ganadores y verificación de boletos.

¿Qué fueron Megaplier y Just the Jackpot?

Ambas opciones fueron retiradas con el relanzamiento de Mega Millions del 5 de abril de 2025:

Megaplier: antes permitía pagar US$1 adicional para multiplicar ciertos premios no acumulados.

antes permitía pagar US$1 adicional para multiplicar ciertos premios no acumulados. Just the Jackpot: permitía jugar exclusivamente por el jackpot con dos oportunidades por US$3, sin derecho a otros niveles de premio.

El actual boleto de US$5 ya incluye un multiplicador aleatorio para los premios que no sean el jackpot.

¿Cómo se estiman los jackpots?

Los miembros del consorcio Mega Millions calculan las estimaciones de los jackpots antes de los sorteos de martes y viernes. Para ello, consideran las proyecciones de ventas de las loterías participantes y la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años.

El valor final puede resultar mayor, menor o igual al monto anunciado debido a que una gran parte de las ventas puede concentrarse el día del sorteo y porque las tasas financieras pueden cambiar.

¿Cómo detectar estafas relacionadas con Mega Millions?

Desconfía de cualquier correo, llamada o mensaje que afirme que ganaste Mega Millions si nunca compraste un boleto oficial. Una lotería legítima no exige que envíes dinero por adelantado para cobrar un supuesto premio.

Señales frecuentes de fraude:

Te piden pagar “impuestos”, “tarifas”, gastos administrativos o de liberación del premio.

Solicitan datos bancarios, contraseñas, documentos de identidad o información personal sensible.

Te dicen que ganaste sin haber participado en un sorteo.

Usan urgencia, amenazas o presión para que actúes de inmediato.

Afirman representar a “Mega Millions” como si fuera una empresa que contacta directamente a ganadores.

Ante una comunicación sospechosa, no envíes dinero ni información personal. Verifica siempre a través de la lotería oficial del estado correspondiente.