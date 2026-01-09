Este viernes 9 de enero de 2026 se vivirá el último sorteo de la semana del Mega Millions y la cifra del premio mayor continúa en aumento. Para este cierre de semana, el jackpot acumulado es de 199 millones de dólares, un monto que podría ser tuyo y darle un giro de 180 grados a tu vida en caso seas el afortunado ganador. Aquí te dejo con los números ganadores y resultados completos del sorteo .

Si eres hispanohablante en EE.UU. y compraste tu boleto, recuerda que puedes ganar premios secundarios incluso sin acertar todos los números. Por ejemplo, si solo logras igualar la Mega Ball, podrías recibir pagos que varían según el multiplicador. Acertar dos números comunes no otorga premio, a menos que uno de ellos sea la bola roja, lo que activaría un pago. Es fundamental revisar tu ticket con cuidado en los puntos de venta oficiales o a través de la web.

El próximo sorteo se llevará a cabo este viernes 9 de enero de 2026 a las 10:00 p.m. CT y podrás seguir la transmisión en vivo por YouTube o canales locales. El costo por jugada es de $5, precio que ya incluye el beneficio del multiplicador para aumentar tus ganancias en categorías secundarias. No esperes al último minuto para adquirir tu jugada en gasolineras o supermercados autorizados y prepárate para convertirte en el próximo millonario del país.

Consulta si alguien ha ganado el Mega Millions, que se jugó este viernes 09 de enero de 2026 en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Resultados Mega Millions, martes 6 de enero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 6 de enero de 2026?

No hubo ganador del Mega Millions el martes 6 de enero de 2026 por el premio mayor de 180 millones de dólares. Por lo tanto, el premio mayor incrementa a 199 millones para el viernes 9 de enero de 2026.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Mark RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.