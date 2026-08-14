Todo ha quedado listo para el último sorteo del Mega Millions de esta semana. Este viernes 14 de agosto, conoceremos si hay o no ganador de los 90 millones de dólares de premio mayor acumulado para esta edición. Por esta razón, aquí te dejaré con los resultados completos y todos los números ganadores del Mega Millions de este 14 de agosto de 2026 , por lo que tienes que estar muy atento a las bolillas que salgan esta noche.

Los boletos para el Mega Millions tienen un costo de cinco dólares por jugada y pueden adquirirse hasta las 10:45 p.m., hora del Este, en los puntos autorizados antes de la extracción oficial de las 11:00 p.m. Los participantes deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, enfrentando una probabilidad de acertar el jackpot de 1 en 290 millones. Los afortunados que logren el gran premio pueden elegir entre un pago único en efectivo o una estructura de 30 anualidades graduales diseñadas para garantizar su estabilidad financiera.

Resultados del Mega Millions del viernes 14 de agosto de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 14 de agosto de 2026?

Aquí te contaré si alguien se llevó el premio mayor del Mega Millions del viernes 14 de agosto de 2026, que tiene un pozo acumulado de 90 millones de dólares.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.