El Mega Millions es uno de los juegos de loterías más populares de Estados Unidos y también uno de los más difíciles de ganar. Este viernes 16 de enero se llevará a cabo un nuevo sorteo, donde estará en juego un jackpot impresionante. Tras la realización del mismo podrás revisar aquí los resultados y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor estimado de $230 millones.

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 9:00 pm MT y 8:00 pm PT.

Habiéndote indicado lo anterior, te recalco que si bien el premio mayor estimado del Mega Millions para este viernes 16 de enero es de $230 millones, hay una opción en efectivo de $105.1 millones. ¡Ojo con eso! ¿Te animas a participar en el juego?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Resultados del Mega Millions, viernes 16 de enero

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Mega Millions del viernes 16 de enero de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X y el Mega Ball fue X.

¿Alguien ganó el Mega Millions del viernes 16 de enero de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Mega Millions tras el sorteo del viernes 16 de enero de 2026.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Se puede comprar boletos del Mega Millions en línea?

De acuerdo a la página web oficial del Mega Millions, una persona que esté en Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental o el Distrito de Columbia, puede comprar boletos del juego en línea registrándose en las loterías de esas jurisdicciones. “También puede comprar suscripciones a Mega Millions en línea en Nueva York. En la mayoría de los casos, debe residir en estas jurisdicciones para participar en estas opciones de compra, pero en todos los casos debe encontrarse físicamente dentro de sus fronteras al comprar boletos en línea”, subrayó la fuente, antes de indicar que todos son capaces de hallar “más información en los sitios web de esas loterías”.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio del Mega Millions?

Con respecto a esta interrogante, el propio Mega Millions señala que “los plazos de reclamación varían según la jurisdicción, según las normas y regulaciones locales. Por lo tanto, el plazo para reclamar premios varía entre 90 días y un año a partir de la fecha del sorteo”. Además, recomienda a cada participante consultar “con la lotería del estado donde compró su boleto para conocer el plazo de reclamación aplicable”.