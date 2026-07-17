La expectación por el Mega Millions alcanza un nuevo punto álgido en Estados Unidos este viernes 17 de julio de 2026, con un premio mayor estimado en 672 millones de dólares. Esta impresionante cifra se acumuló luego de que ningún jugador lograra acertar la combinación completa durante el sorteo del pasado martes 14 de julio. Quien consiga el boleto ganador esta noche tendrá la posibilidad de elegir un pago único en efectivo valorado en 293.3 millones de dólares antes de las deducciones fiscales. De concretarse un ganador absoluto, este pozo se posicionaría oficialmente como el décimo más grande jamás entregado en toda la historia de esta popular lotería nacional. El último gran acumulado se repartió el pasado 17 de marzo, cuando un afortunado residente del estado de Ohio reclamó 60 millones.

Para los residentes de la Costa Este, los horarios límite de compra de boletos varían ligeramente dependiendo de las regulaciones específicas de cada jurisdicción estatal. En Nueva York, las ventas físicas en tiendas y plataformas digitales cierran puntualmente a las 10:00 p.m., mientras que en las vecinas Nueva Jersey y Connecticut el plazo se extiende hasta las 10:45 p.m. El estado neoyorquino no registra un ganador del premio mayor desde abril de 2023, año en el que se entregaron pozos millonarios en las áreas de Syracuse y Queens. El récord histórico local aún le pertenece a un grupo de compañeros de trabajo en Long Island, quienes iniciaron el año 2019 compartiendo una bolsa de 437 millones de dólares. Los jugadores mantienen la esperanza de romper esta actual sequía regional durante la esperada extracción en vivo de esta noche.

El sistema de juego experimentó una actualización normativa donde el boleto ahora tiene un costo fijo de cinco dólares e incluye un multiplicador automático de premios. Esta innovadora función reemplaza al antiguo modelo opcional Megaplier, asignando de manera aleatoria un factor impreso en el ticket que multiplica los premios secundarios entre dos y diez veces. Los participantes deben seleccionar cinco bolas blancas y una Mega Ball dorada, enfrentando una probabilidad matemática de 1 en 290 millones para conquistar el premio mayor. Si un afortunado logra la hazaña, podrá decidir entre el codiciado cobro íntegro en efectivo o una estructura de anualidad diseñada para mitigar el impacto de la inflación. Esta segunda alternativa garantiza un desembolso inicial seguido de veintinueve pagos anuales que aumentan un cinco por ciento cada año para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Mega Millions hoy, viernes 17 de julio, en EE.UU. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Resultados del Mega Millions del viernes 17 de julio de 2026

Números ganadores Mega Ball X-X-X-X-X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 17 de julio de 2026?

Aquí te contaré si alguien se ha llevado los 672 millones de dólares que se sortearán este viernes 17 de julio de 2026 en el Mega Millions.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.