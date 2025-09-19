El bote de Mega Millions no deja de crecer, alcanzando una cifra de $423 millones para el próximo sorteo de este viernes 19 de septiembre. A pesar de que no hubo un afortunado ganador en el sorteo del martes 16 de septiembre, el premio mayor creció significativamente, con una opción de pago en efectivo de $196.5 millones. La combinación ganadora del pasado sorteo fue 10, 14, 34, 40 y 43, con el Mega Ball 5.

Hasta la fecha, cinco personas han ganado el premio mayor de Mega Millions en lo que va del 2025, incluyendo un afortunado jugador en Virginia que se llevó $348 millones en junio. Para el sorteo del viernes, cualquier ganador que acierte los seis números tendrá la opción de recibir su premio a través de un pago único en efectivo o una anualidad de 30 pagos. En caso de que no haya un ganador, el premio continuará acumulándose.

Jugar Mega Millions es sencillo y cuesta $5 dólares por boleto. Los jugadores eligen cinco números de un grupo de 1 a 70 y un número de Mega Ball de 1 a 24. El juego incluye un multiplicador incorporado que aumenta los premios secundarios por dos, tres, cuatro, cinco o hasta 10 veces. Con el sorteo transmitido en vivo y en línea, y con probabilidades de 1 en 290.4 millones de ganar el premio mayor, la emoción de convertirse en millonario en un instante sigue atrayendo a millones de personas.

Jugadores revisan los resultados del Mega Millions del 19 de septiembre 2025 en EE.UU., esperando saber si alguien se lleva el millonario premio acumulado de la lotería más popular del país. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados Mega Millions, viernes 19 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 19 de septiembre de 2025?

Todavía no se anunció al ganador del premio mayor de 423 millones del sorteo del Mega Millions del viernes 19 de septiembre de 2025.

¿A qué hora son los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que usualmente es una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde puedo comprar un boleto?

El precio estándar de un boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores. Puedes comprar tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. en puntos de venta autorizados como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

Revisa esta nota para que descubras si una persona puede reclamar su premio mayor del Mega Millions de manera anónima. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Además del premio mayor, Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios, con montos que varían según los números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar los premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo ver los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles poco después de cada sorteo. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial tiene un archivo completo de los resultados pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o fuera de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en algunos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Aunque Mega Millions no se vende fuera de los Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.