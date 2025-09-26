El sorteo de Mega Millions del martes 23 de septiembre de 2025 ofreció un impresionante premio mayor de $451 millones, con una opción en efectivo valorada en $208.7 millones. El afortunado ganador de este multimillonario premio debía acertar la combinación completa. Los números ganadores de la noche fueron 13, 24, 41, 42, 70, con el Megaball 18. La última vez que se ganó el premio gordo fue el 27 de junio, cuando un jugador de Virginia se llevó $348 millones.

Para jugar a Mega Millions, el costo del boleto es de $5 e incluye un multiplicador aleatorio (2X a 10X), lo que aumenta considerablemente los premios secundarios. Los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 70 y un número Megaball del 1 al 24. A raíz de los recientes cambios implementados en abril, las probabilidades de ganar el premio mayor mejoraron ligeramente, pasando a ser de 1 en 290,472,336.

Estos cambios también incrementaron sustancialmente los montos de los premios menores. Por ejemplo, acertar las cinco bolas blancas ahora garantiza un mínimo de $2 millones y un máximo de $10 millones con el multiplicador. El premio mínimo que se puede ganar es de $10, solo acertando el Megaball. La lotería ahora comienza en $50 millones tras ser ganado.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, cada martes y viernes a las 11 p.m. ET. La lotería está disponible para jugar en 45 estados de EE. UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU., siendo accesible para cualquier persona que cumpla con la edad legal, sin necesidad de ser ciudadano estadounidense.

Si bien el premio mayor de $451 millones no fue reclamado en el último sorteo, este gran acumulado sigue atrayendo la atención de jugadores en todo el país. La emoción se mantiene alta, y la próxima oportunidad de ganar el bote será el viernes, con la expectativa de que el pozo continúe aumentando si no hay un ganador esta noche.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Resultados Mega Millions, martes 26 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 26 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 474 millones del sorteo del Mega Millions del viernes 26 de septiembre de 2025.

¿A qué hora son los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que usualmente es una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde puedo comprar un boleto?

El precio estándar de un boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores. Puedes comprar tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. en puntos de venta autorizados como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

Revisar tu boleto de lotería Mega Millions a tiempo y con cuidado puede evitar que pierdas un premio valioso por descuido. | Crédito: AFP

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Además del premio mayor, Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios, con montos que varían según los números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar los premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo ver los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles poco después de cada sorteo. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial tiene un archivo completo de los resultados pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o fuera de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en algunos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Aunque Mega Millions no se vende fuera de los Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.