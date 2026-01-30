Estados Unidos cuenta con una de las loterías que reparte mayor cantidad de premio mayor a nivel mundial. Nos referimos al Mega Millions, que para este viernes 30 de enero de 2026 cuenta con un premio mayor de 303 millones de dólares, una cifra que puede darle un giro de 180 grados a tu realidad. A continuación, revisa cuáles son los números ganadores y resultados oficiales del sorteo .

Para la comunidad hispanohablante en EE. UU., es importante recordar que no solo el premio mayor cambia vidas. El Mega Millions ofrece múltiples categorías de premios secundarios, incluso sin acertar la combinación completa. Igualar la Mega Ball permite acceder a pagos menores que pueden aumentar con el multiplicador, mientras que combinar algunos números blancos con la bola roja también habilita premios. Por eso, revisar cuidadosamente el boleto —ya sea en puntos de venta autorizados o en plataformas oficiales— es clave para no dejar pasar una posible ganancia.

El sorteo se realizará como es habitual en horario nocturno, a las 10:00 p.m. CT (11:00 p.m. ET), y podrá seguirse en vivo a través de transmisiones oficiales y canales locales. Cada jugada del Mega Millions tiene un costo base de 2 dólares, con la opción adicional del multiplicador para incrementar los premios secundarios. Comprar el boleto con anticipación en supermercados o gasolineras autorizadas puede ser el primer paso hacia una historia de suerte que, esta vez, podría repartir millones.

Miles de ciudadanos estadounidenses juegan la lotería Mega Millions todas las semanas (Foto: AFP) / RINGO CHIU

Resultados Mega Millions, viernes 30 de enero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 30 de enero de 2026?

Aquí te informaremos si hubo ganador de los 303 millones de dólares de este viernes 30 de enero de 2026.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Mark RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.