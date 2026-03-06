Llegamos al fin de semana y con él tenemos el último sorteo semanal del Mega Millions. Esta lotería en Estados Unidos actualmente cuenta con un premio mayor de 496 millones de dólares, lo que lo transforma en el más grande del país. Por esta razón, aquí te dejaré con los números ganadores y los resultados completos de este sorteo , donde tú puedes ser el afortunado ganador y tu vida podría cambiar por completo.

Si te perdiste la acción previa, los números del 3 de marzo fueron 7 - 21 - 53 - 54 - 62 y el Mega Ball 16. Aunque dejaron varios ganadores secundarios, el premio gordo sigue vacante y listo para ser entregado este viernes a las 11 p.m. ET. Puedes seguir el sorteo en directo a través de YouTube o consultar los resultados oficiales en el sitio web de Mega Millions apenas terminen de girar las esferas. Recuerda que la puntualidad es clave, especialmente si buscas los números ganadores en vivo para celebrar tu victoria al instante. No olvides revisar tu ticket cuidadosamente; incluso sin el jackpot, el multiplicador integrado podría darte una gran sorpresa.

Jugar es muy sencillo: solo debes elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball dorada entre el 1 y el 24. Si prefieres dejarlo al azar, siempre puedes optar por el “Quick Pick” para que la máquina elija tu combinación en el último minuto. Ten en cuenta que en estados como Nueva York el cierre de ventas es a las 10:00 p.m., mientras que en Nueva Jersey y Connecticut tienes hasta las 10:45 p.m. Organízate con tiempo para evitar las filas en las bodegas o gasolineras locales y garantiza tu participación en este sorteo histórico. Cada jugada cuenta ahora con un multiplicador aleatorio que aumenta tus ganancias automáticamente sin costo extra.

Si resultas ganador de los $496 millones este martes, tendrás que tomar una decisión crucial: recibir el dinero en efectivo o en 30 anualidades. La opción de anualidad te ofrece un pago inmediato seguido de depósitos anuales que crecen un 5% cada vez, protegiendo tu poder adquisitivo frente a la inflación en EE. UU. Por otro lado, el pago en efectivo te entrega una suma global única, ideal si buscas realizar inversiones inmediatas para tu familia aquí o en tu país de origen. Ambas opciones son seguras y están diseñadas para cambiar tu realidad económica de manera permanente desde el primer día. ¡Mucha suerte en este sorteo del 6 de marzo de 2026, el próximo millonario podrías ser tú!

Resultados del Mega Millions hoy, viernes 3 de marzo de 2026

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 6 de marzo de 2026?

Aquí te contaré si hubo o no un ganador del premio mayor de este viernes 6 de marzo, donde se sortearán 496 millones del jackpot acumulado.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.