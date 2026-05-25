El acumulado de la lotería Powerball ha escalado hasta alcanzar los 141 millones de dólares para el sorteo de este lunes 25 de mayo de 2026, coincidiendo con las celebraciones de Memorial Day en Estados Unidos. El incremento de la bolsa se oficializó luego de confirmarse que ningún jugador logró acertar la combinación completa durante la edición del pasado sábado por la noche en el territorio nacional. Los participantes que logren atinarle a todos los números y elijan la opción de pago único en efectivo recibirán una cuantiosa suma estimada en 62.0 millones de dólares antes de las deducciones fiscales de cada estado. La expectativa crece rápidamente entre la comunidad hispana que aprovecha el día feriado para adquirir sus boletos tradicionales de dos dólares en los diferentes puntos de venta autorizados hoy. La tómbola oficial con los números ganadores en directo se emitirá puntualmente a las 10:59 p.m. hora del Este, captando la atención de millones de personas en todo el país.

Durante el sorteo previo celebrado el sábado 23 de mayo, las balotas seleccionadas que conformaron la jugada regular fueron el 4, 16, 41, 48 y 66, junto con el Powerball marcado con el número 26 y un multiplicador Power Play de 2x. A pesar de que la bolsa principal quedó vacía, la suerte tocó las puertas del estado de West Virginia, donde un afortunado jugador acertó las cinco bolas blancas y, gracias a la opción Power Play, se adjudicó un premio secundario de dos millones de dólares. Por otro lado, la tómbola especial del juego Double Play arrojó la combinación de respaldo compuesta por los números 36, 42, 53, 57 y 63, complementada con la esfera roja número 17. En esta modalidad paralela, una combinación vendida en Puerto Rico logró acertar los cinco números principales, asegurando una recompensa de medio millón de dólares para la isla caribeña.

Para sumarse a la jugada de este lunes festivo, los usuarios interesados pueden acudir a supermercados, estaciones de servicio o farmacias locales antes de los horarios de cierre establecidos por las autoridades de su región. La mecánica tradicional consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las esferas blancas, además de una bola roja especial llamada Powerball que oscila entre el 1 y el 26. Es importante tener en cuenta que para reclamar un beneficio mínimo basta con acertar únicamente el Powerball solitario, lo cual otorga una recompensa base de cuatro dólares que duplica el valor del ticket inicial. Quienes busquen potenciar sus opciones de éxito pueden añadir las funciones de Power Play o Double Play por un dólar adicional cada una. Aunque las probabilidades matemáticas de adjudicarse el jackpot principal son de una en 292.2 millones, la ilusión del sorteo en vivo moviliza a multitudes ahora.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 25 de mayo y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo este lunes 25 de mayo 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 25 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 25 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 25 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/05/2026 X-X-X-X-X X X $141.000.000

¿Hubo ganador del bote de $141 millones del Powerball el 25 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 25 de mayo cuyo jackpot es de 141 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $62.0 millones).

Fecha límite para comprar boletos del Powerball

Estos son los plazos para comprar un boleto para el sorteo de la noche del lunes 25 de mayo de 2026 con premio mayor de 141 millones de dólares:

Estado Cierre de ventas (hora local) Costo por boleto Nueva York 10:00 p.m. (tiendas y en línea) $2.00 Nueva Jersey 9:45 p.m. $2.00 Connecticut 10:00 p.m. $2.00

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, lunes 25 de mayo, en EE.UU. (Foto: MARK RALSTON/ AFP) / MARK RALSTON

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31​

Minnesota — 22​

Pennsylvania — 20​

Wisconsin — 19​

Kentucky — 18 (ya no empata en 19, queda un escalón por debajo de Wisconsin)​

Florida — 18​ (sube desde los 17 anotados en listados antiguos)​

Louisiana — 17​

California — 15

Arizona — 14

New York — 13​

Kansas — 13​

New Jersey — 12​

District of Columbia (Washington, D.C.) — 11​

New Hampshire — 11​

Delaware — 11​

Nebraska — 10​

Connecticut — 9​

Iowa — 9​

West Virginia — 9​

Rhode Island — 8​

Georgia — 7​

Oregon — 7​

Tennessee — 7

North Carolina — 7​

Massachusetts — 6​

Michigan — 6​

South Carolina — 6​

Idaho — 5​

New Mexico — 5​

Ohio — 5​

Montana — 4​

Oklahoma — 4​

Colorado — 3​

Maryland — 3​

South Dakota — 3​

Texas — 3​ (sube desde los 2 anotados en listados antiguos)​

Illinois — 2​

Virginia — 2​

Washington — 2​

Arkansas — 2

Vermont — 1​

Maine — 0​

Mississippi — 0​

North Dakota — 0​

Wyoming — 0​

FAQ: Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.