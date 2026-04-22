El esperado sorteo del Powerball para este miércoles 22 de abril de 2026 ha alcanzado la impresionante cifra de 100 millones de dólares. Luego de que nadie lograra acertar los seis números en el sorteo previo del lunes, la bolsa acumulada sigue creciendo para beneficio de los jugadores en Estados Unidos. Con una opción de pago en efectivo de 45.6 millones, este jackpot se convierte en la oportunidad ideal para transformar tu futuro financiero hoy. Si resides en Florida, Texas, Nueva York o cualquier estado participante, este es el momento de revisar tus números de la suerte. La expectativa crece en toda la comunidad hispana mientras nos acercamos a la hora oficial del sorteo más famoso del país.

Para entender cómo llegamos a esta bolsa millonaria, es vital repasar los resultados oficiales del pasado lunes 20 de abril de 2026. Los números ganadores de esa jornada fueron el 9, 17, 36, 47, 64 y el Powerball 26, con un multiplicador Power Play de 3x. Aunque un afortunado jugador en Missouri logró llevarse un millón de dólares al acertar cinco bolas blancas, el premio mayor quedó vacante. Esta falta de ganador absoluto es lo que permite que el pozo suba a los tres dígitos para este miércoles. No pierdas de vista estos datos, ya que analizar las tendencias previas suele ser la estrategia favorita de muchos apostadores constantes.

Jugar al Powerball es muy sencillo y solo requiere una pequeña inversión de dos dólares para participar por los 100 millones de este miércoles. Puedes elegir tus cinco números del 1 al 69 y la bola roja del 1 al 26, o simplemente pedir un “Quick Pick” en tu tienda local. Recuerda que al añadir el “Power Play” por un dólar extra, puedes multiplicar tus premios secundarios de manera significativa según el multiplicador del sorteo. Incluso si no aciertas el jackpot, basta con atinar al número del Powerball rojo para ganar premios en efectivo de forma inmediata. La transparencia del sorteo asegura que cada boleto tenga una oportunidad real de éxito en los 45 estados participantes.

El sorteo oficial se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p.m. ET de este miércoles, y podrás seguir los resultados EN VIVO por televisión o internet. Además, muchos jugadores están optando por el “Double Play”, una opción adicional de un dólar que te da una segunda oportunidad de ganar. Con esta modalidad, puedes competir por un premio separado de hasta 10 millones de dólares con los mismos números de tu ticket principal. Mantente conectado con los canales oficiales para verificar tus números apenas termine la transmisión y confirmar si eres el próximo millonario. La suerte está echada, así que protege bien tu boleto y prepárate para celebrar un resultado que podría cambiarlo todo.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo este miércoles 22 de abril 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 22 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 22/04/2026 X-X-X-X-X X X $100.000.000

¿Hubo ganador del bote de $100 millones del Powerball el 22 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 con un jackpot de 100 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $45.6 millones).

Fecha límite para comprar boletos del Powerball

Estos son los plazos para comprar un boleto para el sorteo de la noche del miércoles 22 de abril de 2026 con premio mayor de 100 millones de dólares:

Estado Cierre de ventas (hora local) Costo por boleto Nueva York 10:00 p.m. (tiendas y en línea) $2.00 Nueva Jersey 9:45 p.m. $2.00 Connecticut 10:00 p.m. $2.00

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39​

Missouri — 31​

Minnesota — 22​

Pennsylvania — 20​

Wisconsin — 19​

Kentucky — 18 (ya no empata en 19, queda un escalón por debajo de Wisconsin)​

Florida — 17​

Louisiana — 17​

California — 15 (sube desde los 14 anotados en listados antiguos)​

Arizona — 14

New York — 13​

Kansas — 12​

New Jersey — 12​

District of Columbia (Washington, D.C.) — 11​

New Hampshire — 11​

Delaware — 11​

Nebraska — 10​

Connecticut — 9​

Iowa — 9​

West Virginia — 9​

Rhode Island — 8​

Georgia — 7​

Oregon — 7​

Tennessee — 7

North Carolina — 7​

Massachusetts — 6​

Michigan — 6​

South Carolina — 6​

Idaho — 5​

New Mexico — 5​

Ohio — 5​

Montana — 4​

Oklahoma — 4​

Colorado — 3​

Maryland — 3​

South Dakota — 3​

Illinois — 2​

Texas — 2​

Virginia — 2​

Washington — 2​

Arkansas — 2

Vermont — 1​

Maine — 0​

Mississippi — 0​

North Dakota — 0​

Wyoming — 0​

FAQ: Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.