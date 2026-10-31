El sorteo de Powerball de este sábado 31 de octubre de 2026 pone en juego un jackpot estimado en US$760 millones , uno de los premios mayores de la lotería estadounidense. La extracción, que coincide con la celebración de Halloween, genera expectativa entre los participantes de Florida, California, Nueva York, Texas y otros estados del país. Después de que el sorteo del miércoles 28 de octubre terminara sin un ganador del premio mayor, la atención se concentra en la nueva combinación de cinco bolas blancas y una Powerball roja. El premio contempla una alternativa de pago único estimada en US$325,7 millones, antes de impuestos. En esta cobertura encontrarás los números ganadores de hoy, los resultados oficiales, el multiplicador Power Play, las categorías de premios y la fecha del próximo sorteo.

Resultados del Powerball de hoy, 31 de octubre de 2026

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este sábado todavía están pendientes de publicación. La extracción está programada para las 10:59 p. m., hora del Este (ET), por lo que la combinación oficial deberá consultarse después de que concluya el sorteo.

Resultado Número Bola blanca 1 Pendiente Bola blanca 2 Pendiente Bola blanca 3 Pendiente Bola blanca 4 Pendiente Bola blanca 5 Pendiente Powerball Pendiente Power Play Pendiente

Números ganadores : pendientes de publicación.

: pendientes de publicación. Powerball : pendiente.

: pendiente. Power Play: pendiente.

Los resultados oficiales se actualizarán una vez realizada la extracción. Para comprobar tu boleto, compara los cinco números blancos y la bola roja con la combinación publicada por Powerball. No confundas los números del sorteo de Halloween con los correspondientes al miércoles 28 de octubre.

Powerball sortea un jackpot de 760 millones de dólares este 31 de octubre

El jackpot estimado para este sábado asciende a US$760 millones bajo la modalidad de anualidad. Los participantes que acierten los cinco números blancos y la Powerball roja podrán optar al premio mayor, sujeto a la validación del boleto y a las reglas oficiales de la lotería.

La opción de pago único está estimada en US$325,7 millones, antes de impuestos, según la información mostrada por la página oficial de Powerball.

Modalidad Monto Premio mayor estimado US$760 millones Valor en efectivo US$325,7 millones

El jackpot anunciado corresponde al valor estimado de la anualidad, distribuida mediante pagos durante varios años. El pago en efectivo representa una alternativa de cobro por un monto inferior. Ambas cantidades están sujetas a los impuestos aplicables.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden, pero la bola roja debe corresponder exactamente al número extraído.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

Los números ganadores del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026 fueron 11, 13, 16, 47 y 60. La Powerball roja correspondió al 13 y el multiplicador Power Play fue de 2x. La extracción terminó sin ganadores del jackpot ni boletos premiados en las categorías Match 5 + Power Play y Match 5.

Miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 11-13-16-47-60.

Powerball: 13.

Power Play: 2x.

Ganadores del jackpot: ninguno.

Ganadores de US$2 millones (Match 5 + Power Play): ninguno.

Ganadores de US$1 millón (Match 5): ninguno.

El premio mayor volvió a acumularse y alcanzó los US$760 millones anunciados para el sorteo de Halloween.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los resultados de los sorteos anteriores disponibles en el historial oficial de Powerball, antes de la extracción de este sábado 31 de octubre:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 28 de octubre de 2026 11-13-16-47-60 13 2x 26 de octubre de 2026 18-26-49-50-54 1 3x 24 de octubre de 2026 4-5-15-19-55 19 2x 21 de octubre de 2026 1-21-44-50-57 5 2x 19 de octubre de 2026 8-31-32-42-48 23 4x 17 de octubre de 2026 12-13-24-32-35 11 3x 14 de octubre de 2026 3-34-37-42-46 20 3x

Los resultados de las extracciones anteriores pueden consultarse en el historial oficial de Powerball. La combinación del sábado 31 de octubre deberá incorporarse a la tabla después de que termine el sorteo y se publiquen los datos oficiales.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy, 31 de octubre?

El sorteo de este sábado está programado para las 10:59 p. m., hora del Este (ET). Las extracciones de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados en el estudio de la Florida Lottery, ubicado en Tallahassee.

Estos son los horarios de referencia para algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p. m. Miami 10:59 p. m. Washington D. C. 10:59 p. m. Chicago 9:59 p. m. Houston 9:59 p. m. Denver 8:59 p. m. Los Ángeles 7:59 p. m. Las Vegas 7:59 p. m. Ciudad de México 8:59 p. m. Lima 9:59 p. m.

Los horarios corresponden a las zonas horarias vigentes el 31 de octubre de 2026, cuando las principales zonas horarias estadounidenses todavía se encuentran en horario de verano. Los cierres de venta de boletos varían según el estado y la jurisdicción. En Florida, por ejemplo, la venta termina a las 10:00 p. m. ET.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Cuando se publiquen los resultados oficiales, revisa los números de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora del sábado 31 de octubre. Primero verifica las cinco bolas blancas y después el número de la Powerball roja.

Para ganar el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos.

La Powerball roja.

Los cinco números principales no necesitan aparecer en el mismo orden en que fueron extraídos. Sin embargo, para obtener el premio mayor es indispensable acertar los cinco números blancos y la bola roja.

Powerball ofrece nueve categorías de premios. Además, por US$1 adicional por jugada, los participantes pueden añadir la opción Power Play, que multiplica determinados premios secundarios. La categoría Match 5 + Power Play entrega un premio de US$2 millones, independientemente del multiplicador seleccionado.

Las probabilidades de acertar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292,2 millones. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24,9.

¿Qué pasa si nadie gana los 760 millones de dólares del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y la Powerball roja, el jackpot se acumulará para el siguiente sorteo. El premio mayor seguirá aumentando mientras no haya un ganador de la combinación completa, de acuerdo con las reglas oficiales del juego.

Después de la extracción de este sábado 31 de octubre, el próximo sorteo está programado para el lunes 2 de noviembre de 2026. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. ET. El monto del nuevo jackpot dependerá de las ventas de boletos y del resultado de la jornada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 31 de octubre de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del sábado 31 de octubre de 2026 todavía están pendientes de publicación. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y la combinación oficial deberá consultarse después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para este sábado es de US$760 millones. La alternativa de pago único está anunciada en US$325,7 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del miércoles 28 de octubre fue 11, 13, 16, 47 y 60. El número de la Powerball fue el 13 y el Power Play correspondió a 2x. No hubo ganador del jackpot ni boletos premiados en las categorías Match 5 + Power Play y Match 5.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo del sábado está programado para las 10:59 p. m. ET. Los resultados oficiales se conocen después de que termina la extracción y se publican en el sitio web de Powerball.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la extracción de este sábado 31 de octubre, el próximo sorteo está programado para el lunes 2 de noviembre de 2026. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Los sorteos se realizan en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. También puedes consultar la información, los números ganadores y los resultados oficiales en el sitio web de Powerball.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta US$2. El participante selecciona cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. La opción Power Play cuesta US$1 adicional por jugada en las jurisdicciones donde se ofrece.