La atención de los jugadores de Powerball en Estados Unidos se concentra este lunes 21 de septiembre de 2026, cuando está programado un nuevo sorteo con un premio mayor estimado en 313 millones de dólares. La cifra continúa creciendo después de varios sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot, convirtiéndose en uno de los acumulados más importantes del mes. Para quienes elijan la opción de pago en efectivo, el premio está valorado en aproximadamente 133.6 millones de dólares antes de las deducciones fiscales correspondientes. El sorteo se realizará esta noche a las 10:59 p.m. ET, siguiendo el calendario habitual de la lotería multiestatal.

Los números ganadores de este lunes 21 de septiembre aún no han sido sorteados y serán confirmados una vez concluida la extracción oficial. Mientras tanto, el resultado más reciente corresponde al sábado 19 de septiembre de 2026, cuando fueron seleccionados los números 18, 30, 41, 45 y 68, con la Powerball 10 y multiplicador Power Play 2x. Ningún boleto logró acertar la combinación completa de seis números para reclamar el premio mayor estimado en 298 millones de dólares, lo que permitió que el acumulado creciera hasta los actuales 313 millones.

Powerball celebra sorteos tres veces por semana, cada lunes, miércoles y sábado, y mantiene una de las bases de jugadores más amplias del país. Para ganar el jackpot es necesario acertar cinco números blancos y la Powerball roja, aunque existen múltiples categorías de premios para quienes logran coincidencias parciales. Además, los jugadores pueden añadir opciones como Power Play y Double Play para aumentar el valor de determinados premios secundarios por un costo adicional.

A medida que se acerca la hora del sorteo, millones de participantes en estados como California, Texas, Florida, Nueva York y Ohio permanecen atentos a la combinación ganadora. Los resultados oficiales del Powerball del lunes 21 de septiembre de 2026 estarán disponibles inmediatamente después de la extracción nocturna, momento en que se conocerá si el jackpot de 313 millones de dólares encuentra un nuevo ganador o continúa creciendo para el próximo sorteo.

Ciudadana de Estados Unidos adquiriendo un boleto de Powerball (Foto: AFP)

Resultados del Powerball del 21 de septiembre

Categoría Resultado Números ganadores Por confirmar Powerball Por confirmar Power Play Por confirmar Premio mayor estimado $313 millones Opción en efectivo $133.6 millones Ganador del jackpot Por confirmar

El jackpot de $313 millones corresponde exclusivamente al sorteo del lunes 21 de septiembre de 2026. La alternativa de pago único, antes de las retenciones fiscales aplicables, se estima en $133.6 millones. Si el premio mayor del Powerball queda vacante, es probable que haya ganador o ganadores de los premios secundarios de $1 millón y $2 millones por acertar las cinco bolas blancas y la mencionada combinación más el Power Play, respectivamente. La validación final de cualquier boleto debe realizarse ante la lotería del estado donde se compró.

¿Cuál es el próximo jackpot de Powerball?

Tras el sorteo del lunes 21 de septiembre, el premio mayor aumentará para la siguiente fecha programada de Powerball en caso que no reviente el jackpot. El siguiente sorteo quedó previsto para el miércoles 23 de septiembre de 2026, con una bolsa estimada y una opción de pago en efectivo por determinar. La lotería actualiza los montos según las ventas de boletos y el resultado de cada sorteo.

Horario y reglas básicas del Powerball

Powerball realiza sorteos tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este. Cada jugada tiene un precio de $2, mientras que la opción Power Play puede agregarse en jurisdicciones participantes.

Un dato a tomar en cuenta es que el Power Play no incrementa el jackpot, sino ciertos premios secundarios según las reglas oficiales del juego.

Los horarios límite para comprar boletos varían por estado, por lo que conviene consultar a la lotería local antes de cada sorteo.

Asimismo, los plazos para reclamar premios del Powerball, así como las opciones de cobro y los impuestos cambian según la jurisdicción.

¿Cómo es la verificación de boletos del Powerball en EE.UU.?

Para comprobar un boleto del Powerball, compara los cinco números blancos y la Powerball con la combinación oficial del sorteo. Por ejemplo, un ticket con las cinco bolas blancas correctas, pero sin la Powerball 10, no gana el jackpot.

Ten en cuenta que la coincidencia de números debe revisarse en el orden publicado por Powerball, sin alterar o dañar el boleto original.

Si compraste tu jugada en California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois u otro estado participante, reclama cualquier premio ante la lotería correspondiente.

Las condiciones sobre anonimato, impuestos, compras digitales y fechas límite para cobrar no son iguales en todo Estados Unidos. Por eso, consulta siempre la plataforma oficial de Powerball y el portal de la lotería estatal antes de iniciar un trámite de cobro.

Conoce quién ganó el Powerball del 21 de septiembre de 2026, los números ganadores, el monto del jackpot y cuándo será el próximo sorteo. | Crédito: powerball.com / Jairo Rúa

Preguntas frecuentes (FAQ) de Powerball en Estados Unidos: cómo jugar, cobrar premios y evitar estafas

Powerball es una lotería multiestatal disponible en 48 loterías de Estados Unidos, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Para participar, se eligen cinco números del 1 al 69 y una Powerball roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta US$2 y los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este.

Las reglas básicas son las mismas en las jurisdicciones participantes, pero los horarios de cierre de ventas, la compra por internet, los lugares de cobro, el plazo para reclamar y la divulgación de la identidad del ganador dependen de la lotería del estado o territorio donde se adquirió el boleto. Por esa razón, un jugador en California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois o Puerto Rico debe verificar siempre la normativa local antes de comprar o reclamar un premio.

A continuación, te comparto una guía que reúne las dudas más frecuentes sobre Powerball en Estados Unidos. Recuerda que esta información sirve como referencia general y debe complementarse con la web oficial de la lotería estatal correspondiente, especialmente si el boleto tiene premio, si fue comprado por internet o si el monto requiere un proceso de cobro especial.

¿Cuánto cuesta jugar Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta US$2. Por US$1 adicional por jugada, el jugador puede añadir la opción Power Play, que multiplica algunos premios secundarios del sorteo regular, pero no el jackpot.

También existe Double Play en jurisdicciones participantes. Esta opción cuesta US$1 adicional y permite que los mismos números entren en un sorteo independiente con una estructura de premios propia. Antes de comprar, conviene confirmar si Double Play está disponible en el estado donde se adquiere el boleto.

¿Cuándo son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Los resultados oficiales se publican después de cada sorteo en el sitio de Powerball y en las páginas de las loterías participantes.

La hora límite para comprar un boleto no es uniforme en todo el país. Cada jurisdicción establece su propio cierre de ventas antes del sorteo, por lo que no se debe asumir que un boleto puede comprarse hasta las 10:59 p. m. ET. Consulta el horario de tu lotería local si juegas en estados como Florida, California, Nueva York, Texas, Nueva Jersey o Illinois.

¿Puedo jugar Powerball si no soy ciudadano estadounidense?

Sí. No es obligatorio ser ciudadano ni residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Una persona que visite una jurisdicción vendedora puede adquirirlo en un comercio autorizado, siempre que cumpla la edad mínima legal establecida en el lugar de compra.

No obstante, ganar un premio puede generar obligaciones tributarias federales y estatales o territoriales. La condición migratoria no cambia la necesidad de seguir el proceso de identificación, verificación y retención fiscal que aplique al momento de reclamar el premio.

¿Se puede comprar Powerball por internet?

Algunas loterías estatales permiten comprar boletos de Powerball por internet, aunque este servicio suele estar limitado a residentes o personas que se encuentren físicamente dentro de esa jurisdicción. La disponibilidad, los métodos de registro y las restricciones varían entre estados.

La venta de boletos por correo o a través de páginas no autorizadas que operan entre jurisdicciones está restringida. Una lotería puede negarse a pagar premios de boletos adquiridos en sitios que no sean su plataforma oficial. La forma más segura de confirmar una compra digital es ingresar directamente al portal de la lotería estatal correspondiente.

¿Cómo se cobran los premios de Powerball?

Los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. En general, los premios de hasta US$600 pueden cobrarse en comercios autorizados de esa misma jurisdicción, pero pueden existir límites, requisitos de identificación o excepciones según el estado.

Los premios superiores a US$600 pueden requerir una visita a una oficina de lotería o a la sede estatal. Antes de presentar un boleto ganador, es recomendable firmar el reverso, guardarlo en un lugar seguro y revisar el procedimiento oficial de la lotería que lo emitió. No publiques una foto completa del boleto en redes sociales, ya que el código de barras u otros datos podrían comprometer su seguridad.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio?

El plazo de vencimiento de un boleto Powerball depende de la jurisdicción de compra. Según la información oficial de Powerball, puede variar aproximadamente entre 90 días y un año. En muchos casos, la fecha límite aparece impresa en el reverso del boleto.

Si no aparece un plazo en el boleto, consulta directamente la lotería estatal. Un boleto premiado no reclamado dentro del periodo legal puede perder validez y los fondos se distribuyen de acuerdo con las normas de la jurisdicción correspondiente.

¿Qué pasa si gano el jackpot?

Un ganador del jackpot puede elegir entre una anualidad o una opción de pago único en efectivo. La anualidad se compone de un pago inicial y 29 pagos anuales posteriores, que aumentan 5% cada año. La opción en efectivo es un único pago, inferior al monto de la anualidad anunciada.

Las dos cifras anunciadas son montos antes de impuestos federales y de los impuestos estatales o jurisdiccionales que puedan aplicar. El valor en efectivo representa, en términos generales, el dinero disponible en el fondo del premio para financiar el jackpot al momento del sorteo; el monto final puede depender de las ventas y de otros factores financieros del juego.

¿Por qué el premio en efectivo es menor que el jackpot anunciado?

El jackpot de Powerball suele difundirse como una anualidad, no como un pago único. Ese monto contempla pagos distribuidos durante 29 años, mientras que la opción en efectivo representa el valor disponible para entregar el premio de una sola vez.

El valor del jackpot puede cambiar por factores como las ventas de boletos y el costo de financiar los pagos de anualidad. Las tasas de interés también influyen en el cálculo del premio anunciado, por lo que dos jackpots con una venta similar pueden mostrar diferencias entre su valor de anualidad y su valor en efectivo.

¿Puedo mantener el anonimato si gano Powerball?

La posibilidad de permanecer anónimo depende de la ley de la jurisdicción donde se compró el boleto. Algunos estados deben divulgar el nombre, ciudad de residencia, juego y monto ganado cuando alguien solicita esa información; otros permiten reclamar mediante un fideicomiso u otra entidad legal bajo ciertas condiciones.

Incluso cuando una jurisdicción permite mayor privacidad pública, la lotería debe verificar la identidad de la persona que compró el boleto y su elegibilidad para jugar. Si el premio es relevante, conviene buscar asesoramiento legal y tributario independiente antes de elegir entre anualidad, pago en efectivo o cualquier estructura de reclamación.

¿Cómo funciona Power Play?

Power Play cuesta US$1 adicional por jugada y puede multiplicar premios secundarios del sorteo regular por 2x, 3x, 4x, 5x o 10x. El multiplicador 10x solo entra en juego cuando el jackpot de anualidad anunciado es de US$150 millones o menos.

Power Play no multiplica el jackpot. Además, cada categoría de premio tiene reglas específicas: por ejemplo, el premio de acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball tiene una mecánica diferenciada con esta modalidad. Revisa la tabla oficial de premios antes de asumir cuánto recibirías por una combinación ganadora.

¿En qué orden deben coincidir los números?

Las cinco bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden. Lo importante es que los cinco números elegidos estén dentro de la combinación ganadora del sorteo. La Powerball roja, en cambio, debe coincidir específicamente con la bola roja sorteada.

Cada línea o jugada de un boleto se analiza por separado. No se pueden combinar números de distintas líneas de un mismo boleto ni cruzar números entre boletos diferentes para formar una combinación ganadora.

¿Powerball llama o escribe para avisar que gané?

No. Las loterías no llaman ni envían correos electrónicos para informar que alguien ganó un premio, salvo que la persona se haya inscrito de manera específica en una promoción o concurso oficial. Tampoco solicitan pagos, depósitos, tarjetas de regalo ni información bancaria para liberar un supuesto premio.

Si alguien afirma que ganaste Powerball y te exige una tarifa para cobrar, se trata probablemente de una estafa. No compartas datos personales, credenciales, códigos de verificación ni información financiera. Conserva el boleto original, comprueba tus números en fuentes oficiales y comunícate únicamente con la lotería estatal correspondiente.