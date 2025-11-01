El entusiasmo por Powerball se dispara, ya que el premio mayor ha escalado a la increíble suma de $400 millones de dólares, listos para ser sorteados este sábado 01 de noviembre de 2025. El pozo ha crecido significativamente tras no encontrarse un ganador en el sorteo anterior del miércoles, que ofrecía $375 millones. Esta cifra monumental se traduce en una opción de valor en efectivo estimada en $190.7 millones, una suma que podría cambiar la vida de cualquier afortunado en un instante.

Aunque nadie logró llevarse el premio mayor del miércoles 29 de octubre, el sorteo sí dejó un millonario en el país. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 4, 24, 49, 60, 65, con el Powerball en 1 y un multiplicador Power Play de 2X. Una persona en California tuvo la suerte de acertar las cinco bolas blancas, ganando el premio de $1 millón de dólares del Match 5. El hecho de que el gran premio siga vacante es la razón principal por la que el bote ha aumentado hasta los históricos $400 millones.

El próximo sorteo de Powerball, con el gigantesco premio de $400 millones, se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET de este sábado 01 de noviembre de 2025. Recuerde que los sorteos se realizan puntualmente tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados, manteniendo la emoción constante. Puede sintonizar y ver el sorteo en vivo a través del sitio web oficial de Powerball, o verificar los resultados al instante después de la hora del sorteo.

Una vez que el sorteo del sábado culmine, es crucial que verifique sus números rápidamente para saber si se ha convertido en el nuevo multimillonario. Puede consultar los números ganadores en sitios web de loterías estatales como la de Ohio, o directamente en el portal oficial de Powerball. Asegúrese de revisar cuidadosamente cada número y el Powerball, ya que el Jackpot de $400 millones podría tener su nombre.

Revisa esta nota para que sepas cuáles fueron los números ganadores del sorteo de Powerball del sábado 01 de noviembre de 2025. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, sábado 01 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 01 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 01 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 01 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 01 de noviembre de 2025 ascendió a 400 millones de dólares, con un premio en efectivo de $189.0 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Para otras zonas, esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT). ¡No te los pierdas!

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por $1 adicional, puedes sumar la opción Power Play para multiplicar tus premios. Puedes comprarlos en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, tanto en puntos de venta físicos como, en ciertos lugares, online.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las chances de ganar el jackpot?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para llevarte el codiciado jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, las chances de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional de $1 que aumenta tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, ¡duplicando el premio de $1 millón a $2 millones! El multiplicador de 10X solo se activa cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No, cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede jugar a Powerball. No es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense. Eso sí, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos locales y federales correspondientes.

¿El orden de los números sorteados afecta mi premio?

No, el orden no afecta a los cinco números blancos; solo deben coincidir con tu jugada. La única excepción es el número de la Powerball roja, que debe ser exacto. Recuerda que no puedes combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar.